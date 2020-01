El estreno de 'Néboa', "oscura y misteriosa", atrapa a la audiencia: "Nada que envidiar a series de Netflix"

Tras meses de intenso rodaje en la costa norte de Galicia, 'Néboa' vio la luz el miércoles 15 de enero en el prime time de La 1. La serie protagonizada Emma Suárez e Isabel Naveira firmó un 10,3% de cuota y 1.573.000 espectadores con su episodio de estreno y, a la vista de las primeras reacciones en redes sociales, promete mantener enganchada a la audiencia en los siete episodios restantes.

Los espectadores pusieron en valor la apuesta de Televisión Española con una serie "oscura y misteriosa" que "te atrapa desde el minuto uno", haciendo especial hincapié en "el enfoque mitológico" que la hace "única". A nivel visual, la mayoría destacó los "espectaculares paisajes" de la costa y los bosques gallegos, con planos que "son para admirar".

Las actuaciones de los protagonistas y el trabajo del equipo técnico de Voz Audiovisual se llevaron buena parte de las alabanzas. Por supuesto, no faltaron las referencias a otras ficciones con una estructura similar, tanto a nivel nacional con 'Hierro', la también gallega 'O sabor das margaridas' o la película "El guardián invisible"; como internacional ('Twin Peaks').

Otro de los puntos a favor de la serie fue su duración y el hecho de que, al tratarse de la televisión pública, no incluyese cortes publicitarios. "Qué bien que acaba antes de las doce y no estaremos mañana medio zombies por culpa de una serie", agradecía un espectador a RTVE, mientras que otro animaba a la corporación a seguir siendo "el motor de nuestra ficción".

Me ha gustado la trama. Me han gustado los actores. Me ha enganchado, en definitiva. Esta serie es lo que es por sus impresionantes paisajes y por sus leyendas. El ambiente, el lugar, la atmósfera... son un personaje más. Galicia en estado puro ???????? Enhorabuena #Néboa1 pic.twitter.com/PRBr7Xen2w

Los que no visteis #Néboa1 os perdisteis un pedazo de capítulo. No tiene nada que envidiarle a las series de Netflix. Audiovisual de calidad made in Galicia y además SIN PUBLICIDAD ???? Una serie que termina antes de las 12 y que no te da la madrugada con tanta publi. https://t.co/j0gLk0Hf1a