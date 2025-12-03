La entrada de una nueva pareja revuelve 'La isla de las tentaciones 9' tras la expulsión de Álvaro y Mayeli

Por Julia Almazán Romero |

La expulsión de 'La isla de las tentaciones' de Álvaro y Mayeli, marcada por la expulsión de ella por la agresión a un tentador y su inesperado anuncio de embarazo, deja un hueco en el formato que el programa no ha tardado en cubrir. La organización introduce a una nueva pareja dispuesta a ponerlo todo patas arriba desde el primer minuto. Su aterrizaje en Villa Playa y Villa Montaña no pasa desapercibido: vienen con actitud, energía y cero miedo a tentarse.

Mientras tanto, las emociones siguen pasando factura en ambas villas. Juanpi continúa avanzando con Mara hasta el punto de dormir juntos, pero Sandra no consigue encontrar su sitio. Entre lágrimas, admite que está completamente desbordada: "No sé qué siento, no sé nada. A veces pienso que soy fuerte y otras que no". Un bajón que deja claro que su paso por 'La isla' está empezando a hacer mella en ella.

Gerard y Claudia en la 'Isla de las tentaciones 9'

En Villa Montaña, Almudena se desahoga con su tentador sobre la relación con Darío: "Parece que lo nuestro se va a acabar aquí", confiesa llorando tras ver imágenes que la han dejado noqueada en la hoguera. Todo lo contrario que Olatz y Rodri, cuya relación se complica después de una fuerte discusión que los distancia más que nunca. Y por si fuera poco, revela que una de las chicas, Claudia, Helena Arauz, Almudena o Sandra, podrá vivir un cara a cara con la tentación favorita de su pareja.

Gerard junto a la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 9'

Sin embargo, si hay alguien que entra pisando fuerte es la nueva participante: morena, alta, directa y sin ningún complejo, que deja clara su intención de jugar desde el minuto uno.. Si quiero hablar con él porque creo que es mi tentación lo voy a hacer", sentencia sin titubear desde el jacuzzi, provocando reacciones inmediatas por parte de las chicas y los tentadores.

Por otro lado, la tensión entre Claudia y Gerard Arias alcanza un nuevo pico cuando él le reprocha su actitud: "Me parece súper hipócrita que digas si yo puedo o no puedo tentar a otra chica. Si te molesta, te tomas dos tilas. ¿Qué quieres que te diga?". Un comentario que inflama todavía más a Claudia: "¿Me vas a hablar así?", le responde claramente sin superar que él muestre interés por otras.

Así es la nueva pareja que entra en 'La isla de las tentaciones 9'

El programa confirma que la nueva dupla llega después de la salida de Álvaro y Mayeli, y lo hace con un perfil que ya está revolucionando la dinámica. Él, definido por su novia como "un caliente al que le encanta gustar", aterriza con la seguridad de que se va a poner al límite. Ella, decidida a marcar territorio, entra dispuesta a enfrentarse a quien haga falta. Su incorporación llega en un momento crítico: las hogueras están siendo devastadoras, las parejas empiezan a desmoronarse y las tentaciones ya han cruzado todas las líneas posibles.