'La isla de las tentaciones 9' expulsa a Mayeli tras agredir a un soltero y huir para discutir con Álvaro

La duodécima entrega de 'La isla de las tentaciones', emitida el miércoles 26 de noviembre, arrancó con el desenlace de la hoguera de confrontación entre Claudia Chacón y Gilbert Mina quienes, para sorpresa de pocos espectadores, decidían continuar en el reality a pesar de sus mutuas deslealtades, algo nada habitual en la historia del formato. Ambos volvieron a sus respectivas villas, donde la continuación de la mallorquina en el programa acabó desencadenando una disputa entre Mayeli Díaz y uno de los solteros que, junto con su exitosa huida a Villa Montaña, propició la expulsión disciplinaria de la novia de Álvaro Rubio y, en consecuencia, también la del manchego.

Mayeli arroja un vaso a Aitor en 'La isla de las tentaciones 9'

Tras recibir de nuevo a Claudia, Mayeli aprovechó que Aitor comentó lo mucho que la había extrañado para acusarlo de tener "ganas de que se fuera alguien para que viniera otra persona". "Si tuviera que pedir algo sería que te fueras tú, no ella", replicó el soltero, que animó a la novia de Álvaro a seguir "ahí como un bonsái", cuando insistió en su acusación. "No me insultes ni me faltes al respeto, gilipollas, que no eres el puto protagonista", saltó la aludida, a quien el soltero acusó de no ser "buena persona", dado que "tú no tienes educación". "Me la suda lo que tú pienses, no me conoces de nada", replicó Mayeli, tras lo cual tachó a Aitor de "papanatas" y "puto personaje".

"Has llegado la última y te crees la reina de todas", criticó además el tentador. "Que te calles, friki. Este no es el programa de Aitor y sus putas tonterías", contestó la novia de Álvaro, para después añadir que "no me hace falta liarme con tíos para pillar". "Está claro, pero tu novio sí se va a liar", contratacó Aitor. "Y te ríes de mis putos cuernos, gilipollas", saltó Mayeli, poniéndose en pie para arrojarle un vaso que impactó en el compañero sentado junto a Aitor, con quien se disculpó la novia de Álvaro antes de vaciar un segundo vaso contra su objetivo y tirárselo con violencia. "Ahora te vas a tomar por culo, subnormal", remató Mayeli mientras se alejaba.

"Te vas a cagar"

A esto se sumó que, en plena noche y una vez todos se habían acostado, Mayeli se escabulló de su habitación para poner rumbo a Villa Montaña, donde su novio estaba hablando con Érika de la posibilidad de abandonar el programa. "¿Qué coño estás haciendo, tío?", reiteró su pareja, una y otra vez, al irrumpir en la villa. "Eres un hijo de puta, ¿a qué estás jugando?", le recriminó Mayeli a Álvaro, que se echó a llorar y llegó a quitarse el micrófono y la camiseta. "Eres un imbécil, ¿por qué no podías jugar a otro juego?", continuó atacando Mayeli, que incluso aseguró que "te vas a cagar, gilipollas".

"Por favor amor, estoy enamorado de ti", aseguraba Álvaro, derrumbado. En medio de la disputa, la recién llegada también la tuvo en cuenta a Érika mientras se marchaba: "Tú beata escóndete, pedazo de zorra". "Yo no me escondo. ¿Qué ha dicho? ¿La fea esa va a venir aquí a insultarme con la cara de mierda que tiene?", contestó la aludida, a quien detuvieron sus compañeros para evitar que fuera tras Mayeli. "Juega, juega, gilipollas. Que te has quedado sin puta novia, imbécil. Te voy a poner los cuernos en tu puta cara, idiota", amenazó la novia de Álvaro, a gritos, mientras abandonaba la villa.

Mayeli discute con Álvaro tras colarse en su villa en 'La isla de las tentaciones 9'

"Estás expulsada"

Tras ambos episodios, Sandra Barneda se reunía con Mayeli, quien admitía que "no he sido capaz de gestionar mis pensamientos, mi negatividad. Me ha venido grande esta experiencia". "Los miedos a veces traspasan cualquier lógica y lo hemos visto muchas veces en 'La isla de las tentaciones', pero lo que no pudo tolerar es un acto de violencia, lanzando ese vaso a uno de los solteros", trasladó la presentadora, antes de comunicar que "traspasaste de manera intolerable las normas y, por supuesto, estás expulsada".

"Asumo las consecuencias de lo que he hecho. No lo pensé, solo actué desde la rabia y desde la impulsividad y me arrepiento de haberle lanzado el vaso", admitió Mayeli, tras lo cual acusó a Aitor de reírse de ella "y constantemente estaba tirándome pullitas y no lo pensé". Asimismo, la novia de Álvaro reconoció que "no quiero estar" el manchego, dado que se había dado cuenta de que "realmente sí le gusta Érika": "Me hace pensar que todo lo que hemos vivido era una mentira y que no le tenía que haber perdonado los cuernos que me puso". Finalmente, Barneda le dio "la oportunidad de que te despidas en tu villa", Aitor incluido, antes de que se reencontrara con Álvaro en una "hoguera de las consecuencias".