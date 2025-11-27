Claudia y Gilbert deciden seguir en 'La isla de las tentaciones 9' tras su hoguera de confrontación

Por Beatriz Prieto |

La entrega de 'La isla de las tentaciones 9' de este miércoles 26 de noviembre inició su emisión en Telecinco con la recta final de la hoguera de confrontación entre Claudia Chacón y Gilbert Mina, después de que los compañeros del mallorquín solicitaran el encuentro en su nombre. No obstante, a pesar de las tensiones iniciales, la pareja anunciaba, para sorpresa de muy pequeña parte de la audiencia, que querían continuar con la experiencia incluso a pesar de sus mutuas deslealtades.

Como siempre, Sandra Barneda fue le encargada de preguntar a cada miembro de la pareja si deseaban abandonar el programa juntos, solos o con un nuevo amor, o si querían seguir en el reality. "Yo tengo muy claro que me gustaría continuar con la experiencia, porque siento que esto solo es el principio de darme cuenta de todo y que es ahora cuando tengo mi verdadera oportunidad de encontrarme a mí misma y de saber qué siento. De ver, después de hablar conmigo, qué hace", respondió Claudia.

Gilbert y Claudia anuncian que deciden seguir en 'La isla de las tentaciones 9'

La mallorquina manifestó su deseo de que su todavía novio fuera "sincero y que, si realmente le nace del corazón tirarse a una chica, que lo hace. Si no le apetece hacerlo porque me quiere, que no lo haga". "Quiero descubrir realmente la persona que es, lo que tengo al lado y sentir que siente, que padece, que vive y que tiene sentimientos de verdad", remató la novia de Gilbert, quien por su parte confesó que "necesito ver a una Claudia que me demuestra que me quiere, que yo la mire a los ojos, decirle 'te quiero' y que me diga lo mismo".

Gilbert y Claudia se despiden en su hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 9'

"Confía en mí"

. Por favor te lo pido. Es lo único que quiero", anunció entonces Gilbert. "Los dos habéis traspasado todos los límites. Bueno, casi todos tú, Gilbert. Pero", resumió entonces Barneda, recordando que Gilbert se había besado varias veces con una de las solteras, sin llegar más lejos, al contrario que su novia, que

"Necesito que hagas lo que sientas de corazón, por favor", suplicó Claudia a Gilbert, en plena despedida, momento en el que su pareja quiso saber "y tú qué vas a hacer". "Lo que yo sienta. Necesito que seas sincero", insistió la mallorquina, quien acabó suplicándole un abrazo antes de arrojarse a sus brazos. "Confía en mí, por favor", le pidió Claudia a Gilbert. "¿Cómo quieres que confíe en ti, si he confiado en ti y me has hecho esto?", cuestionó su novio.

No obstante, tras su marcha, el mallorquín admitió ante las cámaras del programa que "ahora mismo estoy más aliviado, necesitaba saber por qué Claudia había hecho lo que había hecho". "Al mirarla a los ojos he sentido todo lo que la quiero, pero también he sentido dolor porque me ha hecho mucho daño", añadió Gilbert. Mientras, Claudia confesó a Barneda que "sigo en shock": "Me está costando mucho asimilar todo, tengo una montaña rusa dentro de mí. Parece una tontería, pero estoy a mil cosas y, aún así, estoy pensando que venía vestido de rosa y me ha hecho ilusión".