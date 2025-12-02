Álvaro y Mayeli dejan en shock a Sandra Barneda: "¿Cómo venís a 'La isla de las tentaciones' embarazados?"

Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 9' afrontó el lunes 1 de diciembre su décimo tercera entrega, en la que se incluyó la hoguera de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz, después de que esta fuera expulsada de forma disciplinaria del programa. Un tenso encuentro entre la pareja después del asalto de Mayeli a Villa Montaña en plena noche, en el que incluso llegaron a dejar a cuadros a Sandra Barneda al desvelar que habían acudido al reality sabiendo que iban a ser padres.

Mayeli era la primera en llegar a la cita, "muy nerviosa": "Me da miedo perder a Álvaro por mis actos, pero estoy intentando asumir las consecuencias de todo lo que he hecho". "Mi comportamiento no ha sido nada correcto", aceptó la novia de Álvaro, consciente de que "nada de lo que he hecho tiene excusa y me siento mal por tener que irme así". Tras reconocer incluso que se había pasado con sus ataques contra su novio en su asalto a Villa Montaña, Mayeli recibió a Álvaro con un abrazo y una disculpa, y le explicó que su expulsión se debía a su agresión a uno de los tentadores.

Mayeli estalla contra Álvaro en su hoguera de 'La isla de las tentaciones 9'

La mención de Érika y el hecho de que el manchego se hubiera acercado a ella a pesar de que Mayeli le había pedido lo contrario, desató el primer choque de la pareja. "Te tenía que haber dicho cosas peores ayer. Eres un puto cerdo y un puto mentiroso, me dijiste que no te gustaba", saltó la ecuatoriana al ver de nuevo las imágenes de su novio y la soltera. "Me haces daño, te dije que con Érika, no", insistió Mayeli, ante la sorpresa de un Álvaro que defendió haberse "comportado de diez", aunque admitió que "mi único posible error es haberle dado una cita a Érika", al contrario de lo que pensaba su pareja, cuyos continuos insultos obligaron a Barneda a reprenderla.

En medio de su estallido, Álvaro se ponía en pie y soltaba la bomba: "Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero: ¿sabes por qué no me gusta Érika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli y". "¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?", soltaba una perpleja Barneda, sin recibir respuesta a pesar de insistir., reprochó la ecuatoriana a su novio, quien cuestionó "por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso".

"¿Qué locura es esta?"

"Porque no quiero estar contigo, después de lo que he visto y de que me hayas mentido", respondió su pareja, provocando que Álvaro se retirase a la playa, llorando. "Sandra, sí estoy embarazada, ¿qué hago?", se sinceró entonces Mayeli con la presentadora, ante la que reconoció haberse "equivocado viniendo aquí sin decir nada al equipo. No tenía que haber venido a ver si me quería o no". "No entiendo nada, de verdad. Habéis ocultado un embarazo. ¿Qué locura es esta? ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes los riesgos y la posición en la que nos has colocado a nosotros?", cuestionó Barneda, descolocada.

Mientras Álvaro ocupaba de nuevo su lugar, la catalana les echó en cara que ocultar un embarazo "es algo gravísimo" y quiso saber por qué lo habían hecho. "Porque yo se lo pedí", desveló Mayeli. "¿Cómo se os ocurre venir a 'La isla de las tentaciones' embarazados? ¿Qué pretendíais?", estalló Barneda contra la pareja. "Sé que no teníamos que haber venido. Al final, nosotros lo hemos hecho mal en gran parte de nuestra relación y no hemos trabajado suficiente la confianza", explicó Álvaro, para justificar su presencia en el programa.

Álvaro sale corriendo detrás de Mayeli al terminar su hoguera en 'La isla de las tentaciones 9'

"Ahora mismo estoy soltera"

Asimismo, el manchego quiso dejar claro que el embarazo, a pesar de ser "algo inesperado", había sido para él "un regalo" porque "estoy locamente enamorado de ella". No obstante, Mayeli se mantuvo firme: "Le dije que si veía alguna imagen con Érika, dejaríamos de ser pareja, así que ahora mismo estoy soltera". Tanto fue así, que la ecuatoriana abandonó la hoguera sin despedirse, lo que obligó a Álvaro a correr tras ella, en vano. "No he hecho nada grave para que deje una relación con el supuesto amor de su vida, tampoco me merezco cómo me ha dejado aquí, no lo entiendo", protestó el manchego.