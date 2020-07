Nuria Marín denuncia graves amenazas en redes sociales: "Se puede volcar odio sin que pase nada"

Nuria Marín ha denunciado graves insultos y amenazas en redes sociales. La presentadora de Telecinco, que en las últimas semanas ha ganado notoriedad gracias a su trabajo desde la villa de 'La casa fuerte', ha reclamado lo sucedido a Instagram. A través de un mensaje privado, un usuario amenazaba con darle una paliza.

Nuria Marín, en 'La casa fuerte'

"Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía", reclamaba la presentadora. "Lo denuncié y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo", criticó acerca de la censura selectiva de Instagram.

"Si estuviera en Catalunya te daría una que no te reconoce ni tus familiares", reza el mensaje, que acaba definiendo a la comunicadora como "bastarda" y "asquerosa". Marín no entiende que la red social no tome cartas en asuntos de este tipo: "Se puede volcar aquí todo el odio del mundo sin que pase nada y sin tener en cuenta cómo afecta a los que reciben según qué comentarios", ha lamentado.

Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo. pic.twitter.com/IjhK9jutzM — Nuria Marín (@nuriasecret) July 1, 2020

Miguel Frigenti, otra víctima

Las respuestas de apoyo no tardaron en hacerse notar. Un compañero de cadena como Miguel Frigenti confesó que también había recibido multitud de improperios en redes sociales. "Es muy heavy. No sirve de nada denunciar. Yo lo he hecho con decenas de amenazas e insultos y contestan que no encuentran nada que infrinja las normas de uso", explicó el tertuliano de 'Sálvame'.