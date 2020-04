Nutricionistas cargan contra 'Ya es mediodía' por la polémica dieta que ha recomendado a enfermos de COVID-19

El pasado viernes 24 de abril, en el formato 'Ya es mediodía' que Sonsoles Ónega conduce diariamente en la sobremesa de Telecinco, se dieron una serie de pautas alimentarias para las personas que en las últimas semanas se han contagiado del coronavirus COVID-19. La intención de este decálogo es ayudar a todos a retomar la normalidad y recuperarse lo antes posible. De esta forma, y tal y como se explicó en el programa, tras la ayuda de nutricionistas se había elaborado una lista de productos que los enfermos de COVID-19 debían ingerir tras la pérdida de olfato y gusto. El objetivo de la misma es comer alimentos con muchas calorías para ganar rápidamente peso.

'Ya es mediodía'

La criticada dieta

Entre los consejos que se dieron en el programa se incluyó comer muchos postres, galletas, miel, nata, frutos secos, cacao, fruta fresca y pan, optar también por rebozados como croquetas o san jacobos y beber mucha agua para mantener hidratación constante; además de comer entre seis y diez veces al día. Evidentemente y repasando la lista, encontramos alimentos que habitualmente suelen ser desaconsejados en infinidad de dietas y por ello no sorprende que algunos nutricionistas al ver esta serie de consejos lanzados en 'Ya es mediodía' hayan decidido poner el grito en el cielo y alertar que los alimentos recomendados en el formato de Sonsoles Ónega no son ni mucho menos los más recomendados para ninguna persona.

La nutricionista María Figueroa Borque tuiteaba en su perfil oficial que las de 'Ya es mediodía' eran "recomendaciones sin evidencia científica, sin ningún criterio y sin pies ni cabeza vaya" y alerta que "lo peor es que gran parte de la población se las cree, y no es su culpa". Por su parte, el nutricionista Carlos Ríos también quiso mostrarse muy tajante contra los consejos dados en el programa y publicó un extenso post en Instagram desmontando todos los consejos dados. "Comer de 6 a 10 veces (...) no da tiempo a comer tantas veces, tendríamos que dejar de aplaudir a las 20h porque estaríamos comiendo", empieza bromeando este, sentenciando después: "Eso no es saludable para nuestro sistema digestivo".

Respecto a la recomendación de nata, galletas y miel, este recuerda que "los ultraprocesados empeoran nuestro sistema inmune" y por ello, él recomienda en su caso "comer pescado y frutos secos por el Omega 3 antiflamatario (...) más purés de verdura y utilizar nuestro maravilloso aceite de oliva virgen". Además, para endulzar apuesta por "kéfir y yogur natural" y recuerda que en el caso de la pasta, "abusar de ello y el arroz en momentos de baja actividad física tampoco es recomendable". Este también desaconseja beber mucha agua afirmando "tenemos que beber la que necesitemos, pero no hay que forzarse" y se ríe de la persona que haya elegido un san jacobo como un alimento ideal para una dieta después del coronavirus. Por último, el nutricionista recomienda "informarte en fuentes oficiales y de forma concreta".