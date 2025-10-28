Olga Moreno ataca con dureza a Rocío Carrasco: "Toda la docuserie es una farsa"

Por Julia Almazán Romero |

El programa 'El tiempo justo' de Telecinco dedicó parte de su emisión del 27 de octubre a comentar la controvertida entrevista de Amador Mohedano en '¡De viernes!', donde el hermano de Rocío Jurado aseguró no creer en el intento de suicidio de Rocío Carrasco. Una declaración que ha causado enorme revuelo y que, lejos de quedarse ahí, encontró el apoyo de Olga Moreno, quien no dudó en lanzar duros ataques contra la hija de "La más grande".

La exmujer de Antonio David Flores afirmó con rotundidad que "la verdad solo tiene un camino y se está viendo que todo está saliendo y lo que queda por salir, queda muchísimo". Moreno defendió que la docuserie emitida por Telecinco en 2021, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', "ha sido toda una farsa, y lo puedo decir porque parte lo he vivido yo". Además, sostuvo que "ha habido dos querellas de las que (Antonio David) ha salido absuelto, y la que sí está imputada por abandono se llama Rocío Carrasco y lo que tiene que hacer es pagar a su hijo".

Rocío Carrasco en la docuserie 'En el nombre de Rocío'

Durante la tertulia, Joaquín Prat quiso precisar a qué casos se refería la sevillana, y ella aclaró que las querellas absueltas de su exmarido correspondían a "alzamiento de bienes y maltrato". La colaboradora añadió también: "Que me pague a mí, que he ganado tres demandas que tampoco me ha pagado. Aquí se ha dicho mucho y han hecho muchísimo daño", dejando entrever su enfado por lo que considera un trato injusto en los medios.

Olga Moreno responde a la entrevista de Amador Mohedano en 'El tiempo justo'

Olga Moreno pide que "se cuente la verdad"

Las palabras de Moreno no pasaron desapercibidas en el plató. Mientraspor tratarse de cuestiones judicializadas, otros, como Antonio Rossi , justificaron el cambio de discurso de Amador Mohedano al asegurar que, con el tiempo, "".

En el plató del programa de Telecinco, Olga Moreno también hizo referencia al papel de Rocío Flores, señalando que "se habló de cosas muy fuertes que son mentira y también quiero decirlo". Aunque evitó entrar en detalles, sí quiso dejar claro su deseo de que algún día "lo pueda contar Rocío Flores, que es la que tiene que contarlo". Unas palabras que reavivan, una vez más, el enfrentamiento público entre las dos familias y que prometen seguir dando de qué hablar.