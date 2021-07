La estancia en Honduras está siendo cada vez más dura para los concursantes de 'Supervivientes 2021', pero el hambre ha causado estragos especialmente en dos de sus participantes. Por una parte, Melyssa Pinto sufrió un ataque de ansiedad al ver cómo sus compañeros bromeaban con el hecho de gastar más aceite de lo habitual y abrir todas las latas que tenían. "Yo la mitad de la botella diría que no", se quejaba la catalana ante una propuesta de Gianmarco Onestini para freír con dicho aceite.

Melyssa Pinto y Lola Mencía en 'Supervivientes 2021'

"Si a mí me da la gana de racionar, voy a racionar. Yo también quiero echarme aceite. No quiero volver a pasar hambre, no quiero. Estoy harta ya. No quiero pasar hambre. Igual exagero pero quizás tengo un trauma ya", explicaba Melyssa, a lágrima viva, mientras Lola intentaba dejarle claro que lo de las latas era una broma. "Tengo tanto miedo al día siguiente de tener hambre... Pero ni aquí, ni fuera, ni nunca más", sentenciaba Pinto, todavía llorando y nerviosa.

Tras el desagradable episodio que vivió la catalana, Lola Mencía también fue la protagonista de una situación extrema. La expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' tuvo que tumbarse en la arena para relajarse, ya que se notaba muy cansada. "Cuenta hasta 15 por dentro, Tom", pedía Melyssa, mientras le tomaba el pulso. "Esto es un bajón de tensión. Me da 56 pulsaciones por minutos, es súper poco", decía la concursante, bastante preocupada.

Muy bien cuidada

"Tengo dolor aquí, aquí y mucho cansancio", decía Lola, señalándose la garganta y la boca del estómago mientras Olga Moreno le ponía las piernas en alto. "Me vino todo negro con chispas. No me ha pasado en todo el concurso esto", comentaba la leonesa, ya arropada por Melyssa Pinto, quien aseguraba que había pasado por una bajada de tensión en varias ocasiones. Hasta que la joven no se recuperó por completo, la catalana no se separó de ella en ningún momento, ofreciéndole todo tipo de cuidados.