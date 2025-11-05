'One Piece' confirma su fichaje más rumoreado: Xolo Maridueña será Ace en la tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

'One Piece' ha ampliado aún más las filas de su versión en acción real. Tras más de un año de especulaciones, alimentadas en ciertas ocasiones por la propia Netflix e incluso por el actor en cuestión, finalmente se ha confirmado que Xolo Maridueña será el encargado de interpretar a Portgas D. Ace, uno de los personajes más memorables y emblemáticos del manga creado por Eiichiro Oda.

La plataforma de streaming ha compartido un vídeo en el que el intérprete de 'Cobra Kai', escondido tras un guion de la serie, lee algunas de las líneas que se encuentran ante él: "Hay una gran explosión y Ace sale de entre las llamas". Entonces, suena el den den mushi que tiene a su lado y recibe un mensaje de Iñaki Godoy como Luffy: "Hermano, ya estamos listos para ti. ¡Te vemos en el set de rodaje!".

Ace junto a Luffy en una de las portadas del manga de 'One Piece'

Justo en ese momento, el guion cae y finalmente se muestra la cara de Maridueña, que será el encargado de meterse en la piel de un personaje clave en el pasado de Luffy. De este modo, se acaban de una vez los rumores que rodeaban a este casting en concreto al confirmar que sí, el joven intérprete angelino será Ace, aunque en principio no estará en la segunda entrega sino a partir de la tercera, que arrancará su rodaje a finales de este mismo año.

Introducing Portgas D. Ace...



XOLO MARIDUEÑA IS JOINING ONE PIECE SEASON 3!!! pic.twitter.com/arysP73sOR — Netflix (@netflix) November 5, 2025

De cara a esa tercera temporada también se ha reclutado a Cole Escola, que encarnará a Bon Clay. En lo que respecta a Maridueña, este fichaje le permite unir fuerzas de nuevo con Netflix tras haber encabezado el elenco de 'Cobra Kai' como Miguel y poco después de haber prestado su voz al anime 'Sakamoto Days'. Además, el actor también ha destacado en 'Blue Beetle', una de las últimas películas de DC antes del lavado de cara de la productora superheroica.

Futuro prometedor

Las dos incorporaciones demuestran que la serie de Netflix ya está calentando motores de cara a esa tercera temporada, antes incluso de que se produzca el lanzamiento de la segunda, que llegará el 10 de marzo de 2026. Mientras tanto, el anime avanza con paso firme y, con el final del arco de Egghead a la vista, habrá que esperar a abril del año que viene para poder viajar a Elbaf. A su vez, el live action se desplazará al Grand Line en su segunda temporada y ahí arrancará la saga de Arabasta, que también se recorrerá en la tercera.