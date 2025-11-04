'One Piece' anuncia uno de sus mayores fichajes de cara a la tercera temporada (y más allá)

Por Alejandro Rodera |

El universo de 'One Piece' se ha ido poblando de personajes fascinantes a lo largo de sus casi treinta años de historia. Evidentemente, a la cabeza de todo ese ejército de personalidades extravagantes se encuentra Luffy, pero no hay que escarbar mucho para encontrar otras figuras que se han convertido en auténticos iconos de la saga. Entre esos referentes se encuentra Bon Clay (también conocido como Mr. 2 o Bentham), que irrumpió en la Saga de Arabasta y, por lo tanto, desembarcará en la serie de acción de real de Netflix a medio plazo.

De hecho, la plataforma de streaming se ha encargado de confirmar que Bon Clay, integrante de Baroque Works, es decir, los principales antagonistas de este amplio arco, llegará en la tercera temporada. Y, además, se ha anunciado quién se encargará de interpretarle: Cole Escola. Así pues, el live action acomete su primer gran fichaje de cara a esa siguiente entrega, que, según Deadline, planea arrancar su rodaje a finales de este mismo año en Sudáfrica.

Cole Escola en su discurso de aceptación durante los Tony 2025

La elección de Escola llega meses después de su histórica victoria en los Premios Tony, ya que en la gala celebrada en junio se convirtió en la primera persona no binaria en alzarse con un premio de interpretación en esa prestigiosa ceremonia. El logro fue posible gracias a su aclamado desempeño en la obra 'Oh, Mary!', en la cual ha interpretado a Mary Todd Lincoln. Además, también escribió el libreto de la misma, llegando a ser una las propuestas finalistas del último Pulitzer destinado a la dramaturgia.

Bon Clay llegará a Netflix en la tercera temporada de 'One Piece'

El regreso de la banda

En el manga y el anime, el personaje tenía un alto rango en Baroque Works, aunque su incidencia en la historia no se terminaba en los sucesos de Arabasta. Aun así, la tercera temporada de 'One Piece' no llegará, como mínimo, hasta 2027.

Antes de poder ver esa tanda, tendremos que adentrarnos en la segunda, cuyo estreno se fijó recientemente para el 10 de marzo de 2026. De este modo, el retorno de Luffy y compañía se producirá en medio del parón del anime, por lo que los fans de la saga estarán ávidos de redescubrir la entrada de la banda en el Grand Line, donde transcurre la mayor parte del viaje de los Sombrero de Paja, arrancando con esta amplia Saga de Arabasta.