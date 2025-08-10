'One Piece' pone rumbo a la Grand Line con el teaser de su segunda temporada y da luz verde a la tercera

Netflix |

Con motivo de la celebración del One Piece Day, este 10 de agosto Netflix lanzó el esperado primer vistazo de la segunda temporada de 'One Piece', serie live action basada en el popular manga creado por Eiichiro Oda, cuyo anime lleva casi 26 años en emisión. Una nueva tanda de episodios sobre las aventuras de Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji que, como confirma el teaser, verá la luz a lo largo del 2026, tres años después de su debut en la plataforma de streaming, bajo el título de 'One Piece: rumbo a la Grand Line'.

Este primer adelanto de la nueva temporada muestra algunos de los nuevos escenarios que visitarán los Sombrero de Paja, liderados por Luffy, además de nuevos personajes como Miss Sunday, Smoker y Miss Wednesday, interpretados por Lera Abova, Callum Kerr y Charithra Chandran, quien aterrizaba en el universo de OnePiece tras haber formado parte dela segunda temporada de 'Los Bridgerton'. Todo un aperitivo en el que, además, Netflix ha incluido una gran noticia para sus fans: la serie contará con una tercera temporada cuyo desarrollo "está a punto de empezar".

La ficción ve garantizada así su continuación antes del estreno de la segunda temporada, con el arranque de la producción de la siguiente marcado ya para finales de este mismo 2025, de nuevo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Para ello, Ian Stokes, coproductor de 'One Piece', se unirá a Joe Tracz en la labor de showrunner, como sustituto de Matt Owens, quien se retiró en marzo tras ejercer de productor ejecutivo y coshowrunner de las dos primeras temporadas, con el fin de volcarse en cuidar su salud mental. Junto a Owens y Tracz, la producción ejecutiva de la segunda temporada recayó en Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda, bajo la colaboración de Netflix y Shueisha, y la producción a cargo de Tomorrow Studios.