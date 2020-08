Rafa Mora sufre una grave caída por las escaleras y es atendido por los médicos: "Un minuto casi sin respirar"

Las prisas no son nunca buenas consejeras y, si no, que se lo digan a Rafa Mora. El colaborador y futuro periodista sufrió este miércoles un accidente en el aeropuerto de Ibiza tras recibir una llamada en el último momento para acudir a su puesto de trabajo en 'Sálvame', donde se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de las tardes de Telecinco.

Rafa Mora sufre una grave caída por las escaleras

Kiko Hernández era el encargado de hacer público el percance tras enterarse de que su compañero estaba siendo atendido por los médicos de Mediaset España. El propio Rafa Mora, principalmente para tranquilizar a su madre, explicaba lo ocurrido. "Me citaron a última hora y me acosté a las tres y pico en Ibiza. Me han puesto el avión a las ocho y media y tenía que estar en el aeropuerto a las siete", comenzaba.

El valenciano reconoce que "iba medio dormido, con chanclas, corriendo con todo" cuando "he patinado y me he dado con la barandilla en las costillas y, luego, contra el escalón". La fuerte caída por las escaleras que sufrió Rafa Mora en el aeropuerto de Ibiza le obligó a tomar asiento para tratar de paliar el dolor.

Un minuto sin poder respirar

El impacto de los escalones en el costado del colaborador de 'Sálvame' no debió ser cosa de poco, ya que señalaba que estuvo "un minuto casi sin poder respirar". Finalmente, pudo coger el avión y trasladarse a Madrid para cumplir con sus obligaciones en su puesto de trabajo. Tras ser atendido por los servicios médicos, Rafa Mora insistía en que su estado físico era relativamente bueno: "Estoy bien, tengo inflamada la musculatura porque cuando te das un golpe se inflama todo, pero estoy bien". De hecho, prometía a Miguel Frigenti volver a entrenar lo antes posible.