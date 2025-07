Pablo Motos habla sin tapujos sobre su conflicto con 'La revuelta': "Ha habido pelea"

Por Julia Almazán Romero |

Después del fin de esta frenética temporada de 'El hormiguero', donde habla de todo sin pelos en la lengua. Uno de los muchos temas que se han tocado fue

Esta lucha de audiencias hizo tambalear el reinado de 'El hormiguero' en el acces prime time. Antes de la llegada de 'La revuelta', el programa de las hormigas no tenía competidor, pero para Pablo Motos esto trajo muchas cosas positivas en la temporada 19 de su programa: "Esta ha sido brutal porque ha habido pelea. La competencia nos ha dado un extra yo creo que para que la gente se una".

Pablo Motos, presentador de 'El hormiguero'

Durante casi 20 años en parrilla 'El hormiguero' siempre se ha mantenido como uno de los programas más populares de la televisión, y así sigue siendo: "Es un equipo que lleva 19 años unido. Aquellos que han sobrevivido, claro, porque los malos no han sobrevivido.", comenta el presentador. Además, aclara que esta "pelea" con el programa de David Broncano les ha servido para estar "más finos que nunca". A esto añade: "Estoy muy contento con la audiencia, con los patrocinadores, que nos exigen ser rentables, y, sobre todo, estoy muy contento con la calidad, hemos hecho algunos programas esta temporada...".

Por otro lado, Pablo Motos también ha hablado de lo arriesgado que fue apostar todo por un programa que no sabía cómo iba a funcionar: "Nos metimos en 'El hormiguero', que es un nido de mucho dinero. Si fracasaba, arruinaba a mi familia y a una generación porque nos metimos en un crédito muy grande". Sin embargo, el comunicador lo tiene claro, el formato funciona gracias a él, por eso no ha tenido éxito en otros países: "No tira bien porque se basa mucho en mi personalidad. Es una putada porque el formato es estupendo, pero si lo piensas, el formato no tiene ningún sentido".

Pablo Motos en el pódcast 'Tengo un plan'

"Me he arruinado dos veces"

En la entrevista, Motos también ha querido tocar su lado más personal dejando a un lado su profesión como presentador. En un momento de su vida decidió tomar una decisión que le dejó completamente arruinado. La primera vez fue por un señor que le consiguió engañar y le dejó con una deuda de 35 millones de pesetas: "Yo pasé en 24 horas de tener mucho dinero y gastar mucho dinero a deber mucho dinero. Yo era un crío y él un estafador", confesó Pablo Motos.

La segunda vez que se arruinó, según cuenta el valenciano, fue en 2008 cuando la crisis afectaba a toda España: "Me arruiné en la Bolsa. Aprendí que yo no sé ganar dinero en la Bolsa. El dinero rápido es muy peligroso". A pesar de todo, el presentador ha conseguido superar esos baches en su vida y concluye con esta frase: "Algún multimillonario me ha dicho que hasta que no te arruinas tres veces no haces dinero de verdad. Y es rico, sabía mucho de este tema".