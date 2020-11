Pablo Moya ('La isla de las tentaciones 2') muestra el resultado de su injerto capilar

Pablo Moya se convirtió en uno de los mártires de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' cuando su expareja Mayka Rivera se acostó con Óscar Ruiz en el reality. Desde ese momento, la actitud de Moya conquistó al público convirtiéndose en el participante con más memes del programa, sobre todo por su tensa relación con Rosito, el peluche de su exnovia, el cual acabó arrojando al fuego. Unos meses después del reality, el DJ ha decidido acabar con uno de sus mayores complejos y se ha sometido a un injerto capilar.

El exitoso participante del reality de fidelidad ha querido recuperar su pelo y se ha sometido a una intervención para que le realizasen el trasplante. Por medio de su cuenta de Instagram, Pablo ha publicado unos stories anunciando la noticia y mostrando a sus casi 200.000 seguidores sus nervios unos minutos antes de entrar en la clínica: "Voy a hacerme el trasplante capilar. A tiempo de raparme siempre estoy. Voy a dejar el móvil en breves, ahora os iré contando todo el proceso", comentaba el murciano. Después de su operación, ha mostrado los primeros resultados de su cambio y ha prometido a sus fans que aportaría todos los detalles sobre el asunto: "Me estáis preguntando mucho. Todavía voy lento y mareándome con la anestesia", explicaba.

Pablo Moya enseña su injerto capilar

El 15 de noviembre, Moya compartió un post explicando todo lo relacionado con su intervención, dado que veía mucha curiosidad por parte de sus seguidores. Por ello, el participante de 'La isla de las tentaciones 2' ha respondido a todas las cuestiones que le habían lanzado los usuarios de Instagram sobre los injertos de pelo: "No lo quiero enseñar mucho, tengo la cabeza bastante hinchada todavía", explicaba el DJ.

Afirma que no le importa tener "poca cantidad" porque él normalmente va rapado: "Quería tener cantidad arriba, para que cuando me dé un foco no me brille la cabeza", se sinceraba el exparticipante. Algunos de sus seguidores querían saber los motivos por los que había decidido hacerse la intervención: "Me acepto, me quiero, soy el primero que bromeo, pero me apetecía hacerlo para sentirme un poco más cómodo", justificaba.

Los compañeros del reality apoyan a Pablo

Algunos de los compañeros de reality de Moya han estado atentos a la intervención y han mandado cariñosos mensajes a través de sus redes sociales. "Esperando que salga mi Pablito de la clínica, que le están poniendo la melena de Camarón", ha bromeado Ángel de los Santos, ex de Inma Campano. "Mi Pablito se ha puesto flequillazo", ha publicado Cristian Jerez, con ganas de ver el resultado. "Qué ganas de ver a mi Pablo, te mando un abrazo muy fuerte", le apoyaba Alessandro Livi.