Pablo, hundido al ver los besos de Mayka y Óscar en 'La isla de las tentaciones': "Es muy falsa"

'La isla de las tentaciones' alcanzó su quinta emisión en la noche del miércoles 7 de octubre en Telecinco, donde los participantes se enfrentaron a su segunda hoguera de la confrontación, en la que Melyssa Pinto fue castigada sin ver imágenes de Tom Brusse tras saltarse las normas del reality e ir a su encuentro. Además, Pablo Moya tuvo ocasión de ser el primero en ver a su pareja, Mayka Rivera, besando a uno de los solteros, Óscar Ruiz.

Pablo, totalmente perplejo al ver los besos entre Mayka y Óscar en 'La isla de las tentaciones'

Moya confesó estar nervioso y señaló que lo peor que podía hacerle su pareja era "tener algo físico con Óscar", tras lo cual pudo ver imágenes de ambos muy unidos, conversando durante una de sus citas. "Mi cabeza ha hecho click, ahora no tengo miedo a perder a una persona, y de eso la culpa también la tienes tú", confesaba Mayka, palabras que Pablo no dudó en criticar. "Se supone que debería plantearse si se va a ir de aquí conmigo, no con él. Me preocupa esto, estoy viendo cosas que no concuerdan con la idea que yo tenía de ella", reconoció el participante, quien se quedó completamente descolocado al ver imágenes en las que la pareja se mostraba mucho más próxima físicamente.

"Son tantas cosas las que he visto que no la reconozco. Le gustará físicamente el chaval, pero le está diciendo cosas que a mí no me dice, y eso es lo que me duele", declaró Pablo, quien cargó contra Mayka por confiar en Óscar, "al que conoce de una semana" y no en él. "Estoy pasando un rato malo, no pensaba que iba a estar tan lanzada con él", describió el participante, quien finalmente vio los besos que Rivera había compartido con el soltero. "Se le ha ido completamente ya. Tengo un nudo... Me lo esperaba difícil, pero en cuatro días se ha olvidado de mí", confesó Moya, quien reconoció que "estoy orgullosísimo de que haya sido ella. Me da rabia que haya sido así de falsa", dadas los continuos miedos de Mayka sobre el hecho de que él pudiera serle infiel. "Me ha decepcionado, su palabra para mí no vale nada", concluyó Pablo.

Diversas sensaciones

En el lado opuesto a Pablo, se encontró Lester Duque, quien se mostró tranquilo ante el acercamiento entre Marta Peñate y Dani, dado que manifestó que "por él no creo que me cambie, creo que me quiere". Ese no fue el caso de Cristian Jerez, quien aunque empezó igual de calmado, la cercanía entre Melodie Peñalver y Beltrán acabaron perturbándolo después de que ella confesara que "pienso que Cristian nunca me va a dar lo que necesito, veo la posibilidad de irme sola". "Yo la amo con locura, pero si ella piensa que no soy lo que necesita no puedo hacer nada", manifestó Jerez, después de confesar que se sentía "disgustado, descolocado y dolido".