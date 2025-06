Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado 29 de junio El País publicaba una entrevista realizada a Paul Thin . En ella, el cantante granadino se sincerabaque recibía por ser bisexual y estar con una mujer. A las pocas horas de su publicación, una usuaria de X compartía el clip concreto en el que esto se mencionaba,

Concretamente, el relato de Paul Thin era el siguiente: "Soy un hombre bisexual con novia. Yo mismo tengo síndrome del impostor y al mismo tiempo noto que no formo parte del colectivo, porque muchas veces me siento excluido aún sin quererlo. Pero al final que yo sea un hombre bisexual con novia no quita mis emociones, no quita mis recuerdos, no quita todo lo que yo he vivido".

Paul Thin durante su entrevista en El País

Tras esta entrevista, las redes no tardaron en acusar al cantante de queerbaiting o de dar esta entrevista por marketing. Algunas personas lo acusaron de haberse aprovechado y dar estas declaraciones para poder tener más foco mediático justo ahora que estamos en el mes del Orgullo. Además, dudaban del relato y la experiencia de Paul Thin.

El cantante por su parte ha estallado contra toda esta oleada de haters. "Casi 4 años en antidepresivos llevo. Pero luego intentar no esconder mis traumas e inseguridades es hacerme la víctima. Hablar sobre mi relación con mi propia sexualidad, mis emociones y mis recuerdos es hacer queerbaiting. Sinceramente, sois muy pesados. Venga un abrazo", publicaba en X tras todo el revuelo.

Paul Thin en el videoclip de 'Vértigo'

Su última respuesta sobre el tema

Minutos más tarde zanjó el tema con un último post: "Hay días en los que a uno no le apetece callar. Igualmente, yo mi vida la seguiré haciendo, a mi bola, conmigo mismo como referencia. Me va bien, e intento que me la pele todo. Hay días que me la pela menos esto, pero generalmente me da igual. Yo por mi parte, sigo a lo mío".