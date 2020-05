Paula Vázquez, a un usuario que llama "gilipollas" a Jorge Javier Vázquez: "Alguien tenía que decirlo"

Va a ser que Jorge Javier Vázquez y Paula Vázquez no son tan amigos, aunque el primero presuma de que ambos están en el mismo barco de "camaradería de izquierdas". El presentador de 'Sálvame' respondía este miércoles a la gallega después de que esta calificase al espacio de las tardes de Telecinco como el "más machista y misógino de la televisión" y, aunque él no entraba en la descalificación, parece que a ella no le ha gustado la ironía con la que venían cargadas sus palabras.

En esa misma publicación, Jorge Javier agradecía con sorna a Paula la inclusión de una cláusula de conciencia en su contrato que le permite rechazar según qué programas en televisión. Considera que, de esta manera, él está trabajando mucho. Si quedaba alguna duda sobre si le tiene mucho cariño a la presentadora y si habló con ella después de su ataque a 'Sálvame', tal y como él fabulaba, Paula se ha encargado de diluirlas.

Guerra abierta entre Paula Vázquez y Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier compartía en redes sociales la columna dirigida a Paula Vázquez que incluye estas y otras lindezas cuando un usuario de Twitter cargaba contra él. "¿Tú eres, ante todo, gilipollas?", le escribía el anónimo. La sorpresa llegaba cuando la presentadora de 'Fama a bailar', sin dudarlo, aplaudía el insulto: "Alguien tenía que decirlo. Gracias", respondía al usuario que había entrado en descalificativos.

Tendieron puentes prefusión

Las carreras de ambos presentadores han llevado trayectorias radicalmente opuestas, si bien hubo un punto en el que estuvieron a punto de cruzarse. Paula Vázquez pudo haber vuelto a conducir 'Supervivientes' cuando Cuatro y Telecinco se fusionaron y ella retomó contactos con Mediaset España, grupo del que fue uno de sus principales rostros a finales de los 90 y principios de los 2000. En el reality habría coincidido con Jorge Javier, presentador desde el plató de Madrid.

Antes de rechazar la propuesta de viajar a los Cayos Cochinos e incluso de que se oficializase la fusión, los dos protagonizaron una inusitada conexión en directo entre dos cadenas que, en ese momento, eran rivales. Era el año 2009 y tanto 'Fama' como Jorge Javier, ya en 'Sálvame', acababan de conocer que iban a recibir un Ondas. "Yo sé que tú y yo hemos tenido diferencias algún tiempo", decía él, a lo que ella contestaba "yo creo que tú has leído mal una entrevista, ya lo hablaremos". Ambos prometían entonces enterrar sus diferencias con una copa de vino y unos percebes, cita que parece que nunca llegó a producirse.