Paz Padilla, incomunicada y sin caldera por la borrasca Filomena

El 9 de enero, 'Viva la vida' fue de los pocos programas que pudieron continuar su emisión en Telecinco. El espacio dedicó todo su tiempo para hablar sobre los estragos que había producido la histórica nevada que ha caído en el país. Emma García se puso en contacto con Paz Padilla, quien había compartido por medio de sus redes sociales algunos de los problemas que ha tenido por culpa de la borrasca Filomena. La presentadora de 'Sálvame' ha confesado que al ver la nieve se ha emocionado mucho: "Ha sido muy divertido, me lo he pasado como una niña pequeña".

No obstante, a medida que pasaba el tiempo se iba dando cuenta de las consecuencias del temporal, cómo habían caído varios árboles, sus gallinas pasando frío, el huerto destrozado y lo peor, el porche se había caído encima de su coche: "Está un poquito perjudicado, se cayó entero y estoy incomunicada, pero no me importa porque mi vecino está bueno", relató con su característico humor e intentando sacar la parte positiva a todo.

"No podemos salir porque hay medio metro de nieve por delante y por detrás de mi casa y por mi calle se han caído todos los árboles. Se me ha fastidiado la caldera también, que hace dos días me quedé sin gasoil", explicó la humorista, quien a pesar de todos los problemas ha querido disfrutar del día con sus seres más queridos: "Soy muy optimista y pienso que las cosas son cosas y no tienen vida. Era un día precioso para disfrutarlo con mi hija y con mi amigo que estaba aquí y es un día insólito que no va a volver a pasar".

Mucha nieve y poca ropa

Sin duda alguna, Paz Padilla ha disfrutado como nadie de la nevada en Madrid, e incluso la humorista ha confesado que intentó realizar la misma fotografía de Cristina Pedroche: "He salido con albornoz y se me han congelado dos dedos del pie". La colaboradora de 'Zapeando' se hizo una instantánea de ella en posición de buda como Dios la trajo al mundo sobre la nieve: "No quiero pensar lo que se le ha congelado a la Pedroche", bromeó la intérprete, que finalmente publicó una imagen suya con poca ropa y posando como su personaje de 'La que se avecina'.