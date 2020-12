El rifirrafe entre Paz Padilla y Jorge Javier en 'Sálvame': "Algún día te darán caña a ti"

La tarde del martes 22 de diciembre, 'Sálvame' estuvo a cargo de Paz Padilla, quien tuvo ocasión de hablar con Jorge Javier Vázquez en directo, después de que el programa colocara una urna en el pasillo, para que cualquier trabajador de Mediaset pudiera plantear cuestiones para Vázquez de cara a su visita a 'Sábado deluxe' que se emitirá el 26 de diciembre. Cuando Kiko Hernández y Antonio David Flores se encontraban escribiendo sus preguntas, apareció Vázquez, quien acabó protagonizando un cruce de pullas con Padilla, que incluso acabó salpicando a la cadena con alguna que otra indirecta, en medio de los ácidos comentarios de la presentadora.

Paz Padilla y Jorge Javier se enfrentan en 'Sálvame'

Jorge Javier habría terminado de grabar el debate final de 'La casa fuerte' con todos los concursantes, que se emitirá el domingo 27 de diciembre, dado que durante su intervención se pudo ver a algunos de ellos retirándose con sus maletas. "Vengo de pensar", bromeó Jorge Javier, quien habría visto a sus compañeros en la televisión del camerino, antes de decidirse a intervenir. "Ya le avisé que mañana le pongo verde en mi blog", declaró el presentador, sobre Flores, a quien había tachado de "manipulador" tras su traición a Canales Rivera. El cachondeo del presentador continuó cuando Hernández leyó la cuestión que Flores había planteado para Jorge Javier, totalmente alejada de polémicas, en la que planteaba si dejaría la televisión para dedicarse al teatro.

"Échale bemoles a la vida. Te ha puesto fino en la revista, así que aprovecha y cambia la pregunta", animó Padilla, desde plató, momento en el que su compañero declaró, entre risas, que "también le recomiendo a Terelu que me lea mañana", a quien Vázquez también habría criticado en su artículo. "El día que te toque a ti, Jorge...", manifestó Paz. "Lo estoy deseando, porque ese día, contraatacaré", defendió Jorge Javier. "Tú sabes que todo lo que sube, baja, ¿eh?", añadió la presentadora, ante lo que su compañero opinó que eso "es una cosa muy antigua. Pero yo estoy tan alto ya, que estoy cansado de estar en la soledad de la cima". "Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que te encontrarás mientras vas bajando", lanzó la gaditana. "Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien. A mí esa filosofía barata...", replicó Jorge Javier, algo más serio, despertando algunas carcajadas en plató.

"Te darán la patada"

"Barata, no es. Pero tú das caña a Terelu y al otro y yo digo que, algún día, te la darán a ti", manifestó la aludida, quien defendió que "no conozco que haya estado arriba eternamente". "Yo", respondió el catalán, a quien su compañera matizó que "tú y tu ego". "Yo siempre digo, que con la de años que llevamos dando la matraca, lo normal es que nos llamen un día y nos digan: 'no vengáis más'", declaró Jorge Javier, tras lo cual añadió que, en ese caso, "tendremos que decir: 'gracias por habernos aguantado tantos años'. O sea, que tenemos que estar preparados".

"El problema es que no dirán eso, sino que te darán la patada", comentó Padilla, con cierta resignación, generando cierta sorpresa e indignación en plató por su pesimista comentario, que bien podría estar dirigido a la propia cadena. "Yo estoy hablando de filosofía de vida, no estoy hablando de ti", matizó Paz, hacia el catalán, que insistió en que era "filosofía de libros baratos". "Yo tengo unos pensamientos más profundos", añadió el presentador, antes de despedirse de sus compañeros.