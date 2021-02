Paz Padilla se emociona en 'Sálvame' al hablar de su difunto marido: "No quiero día de los enamorados"

El lunes 8 de febrero, Paz Padilla estuvo al frente de 'Sálvame', en sustitución de Jorge Javier Vázquez, cuando recordó, en un momento de complicidad con el director Alberto Díaz, a su difunto marido, Antonio Vidal. Una mención por parte de la presentadora, que se vio embargada por la emoción al recordar la cercanía del día de los enamorados, después de agradecer el éxito que estaba teniendo su libro, "El humor de mi vida", en el que plasmaba el proceso por el que había pasado ante la pérdida de un ser tan querido para ella, antes incluso de comenzar a vender oficialmente.

Paz Padilla, emocionada en 'Sálvame' al pensar en su marido

"El domingo es el día de los enamorados. Este año yo no quiero día de los enamorados", confesaba Padilla, pensativa, antes de lanzarse a "dar las gracias porque el libro 'El humor de mi vida' está número 1 en ventas en algunas plataformas". "Tengo una sensación muy extraña, porque por una parte me da mucha alegría que el libro se vaya a vender y ayude a mucha gente pero, por otro lado, me sabe mal, porque me gustaría no haberlo escrito. Tengo una cosa muy extraña", reconocía la presentadora, con tristeza.

En ese momento, el equipo del formato hizo sonar una canción cuyo significado Padilla se apresuró a aclarar. "Es Materia Prima, que le ha escrito una canción a mi Antonio", confesó Paz, tras lo cual se mantuvo unos segundos en silencio, pensativa, mientras sonaba el tema en cuestión. "Y moriste en mis brazos después de haber nacido de nuevo", susurró la presentadora, antes de volver con sus compañeros. "Es difícil. El jueves hace un año que murió mi madre, por eso digo que la vida pasa muy rápido. Vivirla es urgente", declaró la gaditana, algo abatida, tras lo cual dedicó unas palabras a su compañero de 'La que se avecina', Jordi Sánchez, cuyo ingreso en la UCI por Covid-19 se dio a conocer el pasado sábado.

"Estamos muy pendientes todos los compañeros"

Paz Padilla dedica unas cariñosas palabras a Jordi Sánchez en 'Sálvame'

"También quiero mandarle un beso a mi compañero Jordi Sánchez que se ha infectado de Covid, está hospitalizado", declaró Padilla, quien se mostró algo optimista al asegurar que "me dicen que está evolucionando muy bien, que está estable". "Quiero mandarle un beso muy fuerte a su familia, a sus hijos, a su mujer. Decirle que lo queremos mucho, que estamos muy pendientes de él todos los compañeros", prosiguió la gaditana, para después mandar al actor "toda la energía para que pronto se recupere y salga".

"Esto es para que la gente se ponga un poquito en la piel de personas que están en situaciones muy extremas, esas que piensan que es una broma, que el Covid no existe. Por desgracia, tenemos 500 muertos diarios, como si se cayera un avión al día", señaló Padilla, tras lo cual Belén Esteban dedicó unas palabras de cariño a los padres de su expareja, Fran Álvarez. "Les mando un beso muy fuerte, que sé que nos ven todos los días porque les hacemos mucha compañía, para los padres de Fran, que hoy hace un año que pasó lo que pasó", declaró la colaboradora.