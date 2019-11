Pedro J. Ramírez: "Rajoy se quedó encerrado en mi biblioteca y creo que se sitió incómodo entre tanto libro"

El reconocido periodista Pedro J. Ramírez lleva muchos años en la profesión y ha tenido contacto con prácticamente todos los dirigentes políticos españoles. En su entrevista en 'laSexta noche', el comunicador recordó algunos momentos vividos con expresidentes del Gobierno como Mariano Rajoy y contó una anécdota desconocida hasta ahora: "Nunca olvidaré el día en el que se quedó encerrado en la biblioteca de mi casa".

Pedro J. Ramírez en 'laSexta noche' entrevistado por Iñaki López y Verónica Sanz

El director de El Español explicó entre risas la situación a Iñaki López y Verónica Sanz: "Se atrancó la puerta por fuera, y tuve la sensación de que él se sentía un poco incómodo en medio de tantos libros". Y es que Pedro J. justificó que los periodistas tengan esa relación tan cercana con políticos: "Los periodistas tenemos que relacionarnos con dirigentes; con presidentes, líderes de la oposición. Porque hay que entender al ser humano para explicar y analizar muchas veces sus decisiones".

No solo tuvo momentos con Rajoy sino también con el resto de expresidentes de la democracia y quiso aprovechar para alabar a José Luís Rodríguez Zapatero. "Yo he jugado a la petanca con Felipe González y unas cuantas veces al paddle con Aznar. He tenido una muy buena relación personal con Zapatero, probablemente el mejor ser humano que ha pasado por la Moncloa, el hombre a quien el poder menos ha cambiado".

Su opinión sobre Mariano Rajoy

El invitado de la noche aprovechó para mandar algunos dardos al expresidente del Partido Popular sobre su estancia en La Moncloa. "Él tenía un mandato espectacular, una mayoría absoluta que en diciembre de 2011 le dieron los españoles. Su inmovilismo y su pachorra política lo convirtieron en lo que yo describí como 'estafermo'". El periodista criticó la forma de gobernar de Rajoy porque dejaba que "los asuntos se pudrieran".