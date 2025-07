Por Beatriz Prieto |

, anunciaba Sonsoles Ónega en ' Y ahora, Sonsoles ', la tarde del martes 15 de julio. La presentadora, quien volvía a la televisión después de que, "cuando estaba en lo mejor de su vida profesional, su cabeza se va a negro, sus conexiones cerebrales empiezan a fallar" por un Daño Cerebral Adquirido (DCA) que le provocó afasia, es decir,

"Para este equipo, preparar esta entrevista ha sido una experiencia única, porque Josep no habla ni lee. Pero él quería hacer esta entrevista y nos hemos empeñado en hacerla y en hacerla bien", anunció la colaboradora, quien explicó que el expresentador contaría con la compañía de su amigo David Bautista, antes de recibir a su invitado. "No viene a la televisión, vine a 'su televisión', porque él trabajó aquí y tenía muy claro que quería volver a aparecer aquí en su casa", recalcó el compañero de Lobató.

Sonsoles Ónega entrevista a Josep Lobató junto a su amigo David en 'Y ahora, Sonsoles'

El programa procedió a repasar su carrera profesional, de la que destacaron especialmente el programa de Europa FM 'Ponte a prueba'. Ese recorrido trajo nostalgia y alegría al catalán, como logró señalar con gestos, aunque aseguró que "no" echaba de menos nada. "Es una persona muy resiliente, con una actitud muy positiva y es cierto que mira al pasado con esa actitud. Fue un pasado maravilloso", se explayó David, en su lugar. "¿Has aceptado lo que te ha pasado?", planteó Ónega, recibiendo un "sí" como respuesta de un Lobató que hizo el gesto de llorar al recordar ese proceso.

Asimismo, el invitado señaló que "sí" ha ido mejorando, siendo capaz de decir palabras como "no", "hola" o "pero", entre otras, además del nombre de sus padres, de quienes recalcó lo mucho que le habían apoyado con sus gestos y la ayuda de David. "Es un daño cerebral adquirido, es algo sobrevenido, no se pasa de generaciones, no es algo degenerativo. Ocurre y ocurre, es un chispazo", señaló el amigo con respecto a la enfermedad de Lobató, quien fue perdiendo la capacidad de hablar poco a poco.

Josep Lobató, emocionado en 'Y ahora, Sonsoles' con el mensaje de Blas Cantó

Un trabajo constante

"Es progresivo y en ese momento él sufrió el ictus, que es lo que le dio la afasia y perdió el habla", añadió David, tras lo cual destacó que "con mucha constancia y mucha resiliencia, una actitud muy positiva, vas mejorando". "Él sabe que no pasas de cero a diez, pero es una mejora que ha pasado de cero a uno, de uno a dos, de dos a tres y constante, trabajando cada día muchísimo", explicó el amigo de Lobató, quien desveló que lo hacía "tres días a la semana, ocho horas de trabajo constante y con deberes para casa".

"Y luego dos días a la semana, dos horas, para hacer deporte", añadió David, dado que Lobató también perdió la movilidad en el lado derecho de su cuerpo, ahora recuperada. Además, el catalán quiso transmitir un mensaje de ánimo a todos los que afrontan dificultades como la suya, por la cual Lobató se comunica con el teléfono a través de imágenes y cuenta con una aplicación de lectura. Una entrevista en la que el programa desató las lágrimas de su invitado con los mensajes de cariño de Blas Cantó, Natalia Rodríguez y Ruth Lorenzo, a lo que se sumó la conexión en directo con Rosa López como colofón.