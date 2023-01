Por Beatriz Prieto |

'Pesadilla en El Paraíso' celebró una nueva gala la noche del jueves 19 de enero, en Telecinco, con Kiko Jiménez y Maite Galdeano como nominados de la semana. Un duelo entre yerno y suegra, dos concursantes que han destacado notablemente entre sus compañeros, que se resolvió con la expulsión de Galdeano, cuya marcha propició la tercera nominación consecutiva de su yerno, quien esta vez se enfrentará a José Antonio Avilés.

Maite Galdeano se despide de 'Pesadilla en El Paraíso 2' tras la nominación de Kiko Jiménez y José Antonio Avilés

Aunque la gala arrancó con los votos repartidos en un 42% y un 58%, a la hora de dar a conocer la decisión de la audiencia,como segunda expulsada. "Me voy con buen sabor de boca, he disfrutado, me esperaba el resultado.", declaró la pamplonesa.

"Me da pena porque hemos hecho muy buen equipo, hemos sido un buen tándem", confesó por su parte Jiménez, quien incluso bromeó con el hecho de que "tengo ahora más afinidad ahora con ella que con Sofía", antes de que su suegra se retirase para que el programa celebrase una nueva ronda de nominaciones. Una votación en la que los concursantes no podían elegir ni a Borja Estrada, por su papel de capataz, ni a Antonio Montero, quien había obtenido la herradura dorada de la inmunidad tras enfrentarse a Silvina Magari, después de que ambos hubieran sido los elegidos por Estrada.

Avilés, el elegido de Maite Galdeano

En la nominación, Jiménez volvió a repetir como nominado por tercera vez consecutiva, al recibir los puntos de cinco de sus compañeros por las provocaciones de las que se le acusaban, especialmente con la comida que él y Galdeano habían conseguido. Mientras, Avilés quedó en segundo lugar con los votos del propio jienense y de un Estrada cansado de las acusaciones del colaborador en su contra, lo que parecía librarlo de subir a la palestra. No obstante, el regreso de la expulsada para nominar directamente situó al cordobés en manos de la audiencia, donde tendrá que medirse con Jiménez.