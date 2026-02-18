La pesadilla de Manel Navarro tras Eurovisión: "La discográfica me dio dos días para dejar el piso"

Por Redacción |

Dejando de lado algunas excepciones, como Chanel, la historia reciente de Eurovisión no ha sido muy favorecedora para España. Está a punto de cumplirse nueve años de uno de los puntos negros de la trayectoria española en el Festival de la Canción: la candidatura de Manel Navarro, que escondió un tortuoso camino para el artista más allá del famoso gallo.

"Yo nunca había querido ir a Eurovisión, pero como mi proyecto era en inglés me dijeron: 'oye, ¿qué te parece si vamos a Eurovisión?'", recuerda el cantante de 'Do it for your lover' en el podcast 'Vergüenza'. Este explica que dos días antes de la candidatura le hicieron traducir la canción al español, lo que ya "pintaba mal desde el principio".

Manel Navarro actúa en 'La mejor canción jamás cantada'

Esto desembocó en que Sony le recomendara mudarse de Cataluña a Madrid a un piso que pagaba la propia discográfica. A día de hoy, Manel Navarro lamenta haber tomado esta decisión, pues quizá hubiera sido mejor quedarse a sus 21 años más tiempo con sus padres para "haber estado más arropado". El artista recuerda el mal trago que vivió en la preselección de 2017: "Se me tachó de tongo y lo juntaron con que soy catalán. Me metían en el saco de independentista".

Manel Navarro en el ensayo de Eurovisión 2017

El odio tras el gallo

Lo cierto es que aquella preselección generó mucha polémica al ganar frente a Mirela y contar con el apoyo de Xavi Martínez en el jurado,. "Me dicen que gano y yo lo que me siento es como una mierda.", comenta el cantante.

La controvertida preselección se vio alimentada por la actuación del catalán en Kiev, pues en el punto álgido de la canción soltó un gallo que le ha perseguido todos estos años. "Cuando llegó ese momento, noté que algo no había ido bien. Algo había sonado raro, pero no sabía qué magnitud. Luego fue cuando bajé del escenario, entré en Twitter y vi lo que había pasado y dije: 'bueno, pues ya la hemos liado'", recuerda Manel Navarro.

Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar con las votaciones. España recibió tan solo 5 puntos del televoto, pues el jurado no dio ni un solo punto a la candidatura. El artista recuerda cómo comenzó a recibir insultos por parte del público español, que incluso le escribía "Manel, muérete" en las tablets. Esto se acrecentó a su vuelta a España, dado que llegó a sufrir amenazas de muerte y agresiones físicas.

Manel Navarro denuncia lo que sufrió tras Eurovisión 2017

Este episodio de gran dureza se volvió más amargo aún cuando "la misma gente que me metió en ese follón es la misma gente que, cuando salió mal, se piró". El artista lo rememora así: "Volví de Eurovisión y a los dos días me pasaron una carta por debajo de la puerta de que tenía dos días para dejar el piso. Me hacen renunciar a todo, dejo la carrera, dejo todo, me vengo a Madrid y, a la que vuelvo, la discográfica dejó de pagarme el piso (...) Al final los managers que tenía también me dejaron y me vi solo".

Años después de todo esto, Manel Navarro explica que le fue muy difícil quedar con otros artistas, pues ya le colgaba el sambenito: "Nadie se la ha querido jugar nunca, al final fue volver de ahí y todo el mundo me dio la espalda". "Yo no pienso en aquello nunca, un fallo no nos define. Tuve mi error, pero acabará pasando", asegura.