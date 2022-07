Piden matrimonio a Arabella Otero, reportera de 'Socialité', en pleno directo

El domingo 17 de julio los espectadores de 'Socialité' se llevaron una gran sorpresa, pero no mayor que la de la reportera Arabella Otero, que recibió la pedida de mano de su novio Álvaro Seguro durante la emisión del programa. Se trataba del último día de la periodista como trabajadora en el espacio producido por La Fábrica de la Tele, por lo que supuso una despedida inolvidable.

Cerca del final de la emisión, justo antes de la despedida, Nuria Marín llamó al plató a Otero para darle una información importante. "Yo no sé qué va a pasar, pero me han pedido que vengas", le dijo la presentadora desde el pinganillo, instándola a acercarse rápidamente. Solo unos segundos después, Arabella Otero estaba junto a ella, expectante.

Arabella Otero vive una pedida de mano en 'Socialité'

Después de unos momentos de confusión, en los que ambas no sabían qué estaba sucediendo, irrumpió en el plató el realizador de 'Socialité' y pareja de Arabella Otero, Álvaro Seguro. "Llevamos unos dos años y medio increíbles. No se me ocurre mejor persona", le dijo. Emocionado, el realizador hizo incluso una referencia a la actualidad del corazón: "Igual que Ana María y Ortega lo dejan, otras etapas empiezan". Deseando que a su madre no le diera un infarto, Seguro se arrodilló y le preguntó si quería casarse con él.

Un momento histórico en el programa

La redactora quedó boquiabierta, así como Nuria Marín, testigo del emotivo momento. Sin poder articular palabra, la redactora asintió con la cabeza y ambos se unieron en un romántico beso, entre aplausos del equipo de 'Socialité'. La presentadora le dio la enhorabuena a la pareja y aseguró que desde el programa no dudarían en cubrir su boda y analizar su outfit y los de sus invitados: "Vas a pillar por todos lados, ya lo sabes". Como punto final para este último día inolvidable, Arabella Otero despidió el programa: "Hasta siempre, socialiteros".