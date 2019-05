Nova dobla su apuesta por la ficción turca con siete nuevas adquisiciones

Desde que 'Fatmagül' abriera la veda en enero de 2018, la televisión española ha adquirido un cierto acento turco. El estreno de aquel drama en Nova fue la culminación de un extenso proceso de investigación, ya que Atresmedia quería aprovechar el tirón del segundo país del mundo que más ficciones audiovisuales exporta, pero quería arrancar con la serie adecuada. Aquella considerable inversión de tiempo y esfuerzo no desembocó solo en el éxito de 'Fatmagül', que promedió 744.000 espectadores a lo largo de su emisión, sino en el hilvanado de una red de contactos que ha culminado con la compra de los derechos de siete nuevos títulos.

'Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)'

Durante una rueda de prensa celebrada en Estambul, a la que asistió FormulaTV, Atresmedia hizo hincapié en el papel fundamental que jugará la producción turca en su futuro a corto y medio plazo. El reciente triunfo de ' Sila ' y ' Madre ' ha reforzado esta posición del grupo de San Sebastián de los Reyes, que, que arrasan actualmente en su país de origen. Como preparación para la llegada de estas nuevas adquisiciones,, que exploran todos los recovecos del espectro dramático.

'Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)' recoge el testigo de 'Fatmagül' con una historia marcada por la concienciación social. Cuando era una niña, Nefes (Irem Helvacioglu) fue vendida a Vedat (Mehmet Ali Nuroglu), un poderoso empresario con el que ha tenido que convivir en condiciones carcelarias desde entonces. A lo largo de este represivo y autoritario mandato, Nefes ha estado maquinando un plan de huida junto a su hijo, que parece más plausible que nunca cuando se produce la visita de Tahir (Ulas Tuna Astepe) y su hermano Mustafa (Sinan Tuzcu) al imponente hombre de negocios. Aprovechando un instante de distracción, la protagonista y su hijo se ocultan en la camioneta de los visitantes. Al darse cuenta de lo sucedido, Tahir decide ayudarla a establecer los cimientos de su nueva vida, alejada de la amenaza de Vedat.

Por lo tanto, la trata de personas y la violencia de género componen la premisa de esta ficción, que en 2018 se impuso como la más vista en el territorio turco. Además, ese éxito de audiencia fue acompañado de varios reconocimientos (mejor guion, director, actor infantil y pareja de serie) en los premios televisivos Altin Kelebek, donde cada año se reúne la flor y la nata de la industria patria.

'Mujer (Kadin)'

Respaldados por el gran éxito de 'Madre', la llegada de 'Mujer (Kadin)' al catálogo de Nova es un valor seguro. No solo porque su trama gira en torno a poderosos personajes femeninos, sino porque adapta otra serie de Suji Sakamoto, creador de 'Madre', que fue emitida en Japón en 2013. En esta ocasión la protagonista es Bahar (Özge Özpirinçci), criada en una escuálida familia y abandonada por su madre cuando tan solo tenía ocho años. Al pasar la página de su traumática infancia, Bahar conoce a Sarp (Caner Cindoruk), con el que establece una familia y tiene dos hijos, Nisan y Doruk.

Sin embargo, un accidente de alpinismo le priva de su marido, que al desaparecer en la montaña es dado por muerto. Entonces, Bahar se topa con una nueva realidad, una en la que sus sueños y aspiraciones no tienen cabida, y en la que tendrá que luchar día tras día para que la pobreza no merme la felicidad de sus hijos. Así, centra todos sus esfuerzos en sus descendientes, renunciando a caer de nuevo en la red del amor y a explorar sus deseos naturales. En esta travesía estará acompañada por otras mujeres, en situaciones dispares, y vivirá reencuentros inesperados, experiencias laborales de todo tipo y, ante todo, el constante flujo de recuerdos relativos a un pasado mejor.

'Amor prohibido'

En el ámbito de las adaptaciones se mueve también 'Amor prohibido', que toma la novela homónima de Halid Ziya Usakligil publicada en 1899 y la traslada al Estambul contemporáneo. En este caso, los protagonistas se mueven en un entorno de opulencia y el espectador tiene la oportunidad de sumergirse en los espacios más lujosos de la urbe turca. En esas localizaciones de excepción habita la familia Ziyagil, cuyo patriarca, Adnan (Selçuk Yöntem), quedó viudo hace años. Desde entonces se ha dedicado al cuidado de sus hijos, hasta que conoce a la atractiva Bither (Beren Saat), a la que propone matrimonio. En un primer momento, la joven descarta la propuesta, pero al ver que su odiada madre tiene interés en Adnan, Bither decide casarse con él para darle una lección.

Una vez que se traslada a la mansión Ziyagil, Bither se sumerge en un peligroso triángulo amoroso, cuya tercera arista es Behlül (Kivanç Tatlitug), sobrino de Adnan, que se enamora perdidamente de la esposa de su tío. Así arranca esta historia de amor imposible entre ambos jóvenes, que supuso un fenómeno sin precedentes durante su emisión entre 2008 y 2010. A día de hoy, sigue siendo la serie más exitosa de la historia de Turquía, hasta el punto de haber recibido sendas adaptaciones en Rumanía y Estados Unidos. Además, es la oportunidad perfecta para ver los encantos de Saat en su papel previo a 'Fatmagül'.

'Las mil y una noches'

Durante casi un centenar de episodios, esta serie emitida entre 2006 y 2009 se convirtió en un éxito de audiencias en Turquía. Una década después de su desenlace original, 'Las mil y una noches' llega a España para mostrar la historia de Scheherazade (Bergüzar Korel), una viuda enfrentada a una tortuosa encrucijada: su hijo necesita un trasplante de médula urgente para sobrevivir, pero el bajo poder adquisitivo de la madre es un impedimento para brindarle el mejor tratamiento posible.

Ante la dificultad de garantizar la supervivencia de su hijo, Scheherazade empieza a valorar diferentes medidas para cubrir los costes de este procedimiento. Al final solo le queda una opción: aceptar la indecente propuesta de su jefe Onur (Halit Ergenç). Para salvar a su hijo tendrá que pasar una noche con este influyente hombre, por lo que esta situación pondrá en tela de juicio todas sus convicciones e ideales. 'Las mil y una noches' fue el primer gran éxito turco que trascendió las fronteras de su país, arrasando en países como Chile, Argentina o Uruguay.

'Cennet'

'Cennet' no cuenta con un reparto plagado de nombres conocidos, pero sí con una historia universal. De hecho, esta serie turca está basada en otra coreana, 'Tears of Heaven', otro de los mercados de ficción a los que no hay que perder de vista. La protagonista de esta propuesta es la propia Cennet (Almila Ada), que supera una infancia marcada por el abandono de su madre, a la que nunca llegó a conocer, para destacar como una de las alumnas más destacadas de su promoción de Arquitectura. Al brillar con luz propia, Cennet llama la atención de la madre de su compañera Melisa (Zehra Yilmaz), Arzu Soyer (Esra Ronabar), que le ofrece un trabajo en una empresa de renombre.

Cuando creía que su felicidad había tocado techo, Cennet se reencuentra en su nuevo empleo con Selim (Berk Atan), un amigo de la infancia. Entre ellos comienza a florecer el amor, para el disgusto de Arzu, que pretendía casar a Melisa con Selim. No obstante, lo que podía traducirse en un duro golpe para Cennet, sufre un viraje cuando Arzu descubre una marca en el cuello de la amiga de su hija, similar a la que tenía el bebé que abandonó hace ya veinte años. Una trama plagada de giros que tiene potencial para enganchar a los más apasionados de los dramas familiares y románticos.

'Mar de amores'

'Mar de amores' cuenta con 120 episodios que exploran en profundidad las desventuras de la familia Akarsu entre las décadas de los sesenta y los setenta. Basada en hechos reales, la ficción muestra la doble vida del patriarca de la familia, Ali (Erkan Petekkaya), que al ser capitán pasa la mayor parte de su tiempo en el océano. Al embarcarse en un extenso viaje, deja en casa a su mujer Cemile (Ayça Bingöl) junto a los cuatro hijos que comparten, que tendrá que ingeniárselas para que la ausencia del padre de familia no sea un inconveniente notorio para ellos.

Cuando regresa al seno familiar, la euforia no tarda en convertirse en extrañeza y rechazo cuando se desvela que durante su expedición náutica, Ali ha mantenido una relación con otra mujer, Caroline (Wilma Elles). Pero no se trataba de simples vínculos pasionales, sino que junto a ella había establecido una nueva vida, por lo que en su regreso a casa tendrá que asumir las consecuencias de esta extensa infidelidad. Al igual que 'Las mil y una noches', 'Mar de amores' fue un fenómeno en Chile, el país pionero en importación de ficción turca.

'Hercai'

La guinda del pastel es la contemporánea 'Hercai', que emite en este momento su primera temporada en Turquía. Por lo tanto, para Nova es una apuesta de futuro, que en su país de origen ha tardado pocas semanas en convertirse en una de las series más seguidas, junto a 'Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)' y 'Mujer (Kadin)', y que llegó a ver paralizado su rodaje cuando fue invadido por una masa de fans. Sus capítulos de dos horas pueden afianzarse en el prime time de la cadena de Atresmedia, aunque los espectadores que tanto han demandado esta propuesta tendrán que esperar algo más para disfrutarla en nuestro país.

En 'Hercai', la furia es el combustible de Miran Aslanbey (Akin Akinözü), que durante años ha planeado cómo vengarse de la familia Sadoglu, responsable de la muerte de sus padres. Finalmente, Miran tiene la oportunidad de ejecutar su plan cuando viaja a Midyat y convence a sus enemigos, desconocedores de su verdadera identidad, de aceptar su propuesta de matrimonio con Reyyan (Ebru Sahin), la joven de la casa. Al salirse con la suya, la unión entre ambos es inminente, al igual que la cumplimentación de su venganza, pero al comenzar a sentirse atraído por Reyyan, Miran verá cómo se nubla su longevo propósito de destrucción.