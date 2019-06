¿Por qué se canceló 'American Crime Story: Bill Clinton y Monica Lewinsky'?

Ryan Murphy se ha convertido en uno de los artífices de antologías televisivas más aclamado de la actualidad. 'American Horror Story' es una de sus obras cumbre, que cuenta con más de ocho temporadas en emisión y una novena pendiente de producción. Sin embargo, dejando de lado el terror y las atmósferas tenebrosas y escalofriantes, Murphy se adentró en la vida de diferentes celebridades para narrar sus truculentas historias en la saga 'American Crime Story'. El punto de partida de la antología fue el controvertido caso de O. J. Simpson, todo un acontecimiento televisivo y judicial donde se le acusó como sospechoso del doble asesinato de Nicole Brown y Ron Goldman. Esta primera tanda de episodios contó con el beneplácito de crítica y público, convirtiéndose en la revelación del año y obteniendo varios galardones.

Así era el argumento

La segunda temporada, 'The Assassination of Gianni Versace', siguió la misma estela de éxito, cosechando buenas críticas y diversos premios. En ella Murphy se centró en la misteriosa e impactante muerte del diseñador de moda italiano Gianni Versace a manos de Andrew Cunanan. No obstante, antes de que esta producción protagonizada por Darren Criss Penélope Cruz viera la luz,, entre ellas, la que narraba. Desde FormulaTV queremos repasar cómo iba a ser esta nueva entrega de la antología de Ryan Murphy yni a ver la luz.

Monica Lewinsky y Bill Clinton

Como ocurrió en la primera temporada centrada en el caso de O.J. Simpson, 'American Crime Story: Clinton y Lewinsky' iba a tener como base fundamental para su desarrollo un libro, en esta ocasión, la novela "A vas conspirancy: The real sex scandal that nearly brought down a president", escrita por Jeffrey Toobin. En ella se examina todo lo ocurrido, por lo que lo relatado en este libro era una de las piezas clave para escribir los guiones de la serie. Así pues, para esta tanda de episodios Murphy estaba dispuesto a dejar de lado los asesinatos para focalizar la trama en el polémico escándalo que tuvo lugar cuando se destapó que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, había mantenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky, su becaria.

Lo relevante de esta historia es que todo ello ocurrió cuando él ocupaba el puesto en la Casa Blanca y, además, era un hombre casado con Hillary Clinton, por lo que esas acusaciones, además de ensuciar su imagen política, le convertían también en una persona infiel. Cómo se grabaron las confesiones de Lewinsky y el proceso de juicio al que fue sometido Clinton habrían sido las tramas angulares de una temporada más de 'American Crime Story'. Por tanto, las consecuencias, las repercusiones y el revuelo generado por las declaraciones de Lewinsky y toda la historia que se esconde detrás de cómo se abordó el caso en los medios de comunicación y a nivel político habría sido el argumento principal de la ficción.

¿Por qué se canceló?

Bill Clinton y Monica Lewinsky en la Casa Blanca

Teniendo en cuenta que Ryan Murphy ya había comprado los derechos del libro en el que se iba a basar la serie y que había iniciado el proceso de casting para encontrar a las actrices y actores protagonistas, nada hacía intuir que, finalmente, el proyecto no iba a desarrollarse. Sin embargo, Murphy decidió dar un paso atrás y dejar de lado esa historia, sobre todo después de una conversación que mantuvo con la propia Lewinsky, una de las protagonistas reales de la ficción. De este modo, tras encontrarse con ella en una fiesta, decidió que no adaptaría a la pequeña pantalla una historia que generó una gran polémica y que casi acaba con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, Murphy confirmó que fue él quien propuso a Lewinsky que ella fuese una de las productoras de la ficción, única condición para que la serie siguiese adelante, ya que no quería contar esa historia sin ella presente y participando en su desarrollo.

Sin la ayuda y sin la implicación de Lewinksy el asunto se complicaba para que la nueva temporada de la serie pudiese llegar a ver la luz, sobre todo teniendo en cuenta que Murphy había planteado como una necesidad contar con una de las protagonistas reales para narrar la historia de una forma verídica y con fundamento. Además, otro de los motivos por los que Murphy acabó descartando la producción de la historia de Monica y Clinton fue, como él mismo reconoció, porque nunca llegó a comprender del todo bien el libro escrito por Toobin y que iba a servir de base para 'American Crime Story', por lo que optó por abandonar el proyecto antes de que fuera demasiado tarde.

Un caso muy mediático que podría haber supuesto otro éxito para Murphy

Monica Lewinsky rodeada de cámaras

Los argumentos aportados por Murphy para cancelar el proyecto fueron totalmente lícitos, sobre todo porque no quería seguir adelante si no contaba con la aprobación de una de las partes implicadas en la historia y, además, no tenía una base sólida a la que agarrarse para contar algo que fuera una reproducción lo más parecida a la realidad. Sin embargo, nadie duda que habría sido una temporada repleta de éxitos ya que en su día la historia de Clinton y Monica generó todo un debate en la sociedad y se convirtió en un caso muy mediático y de interés popular.

Sin ir más lejos, el propio Clinton participó en una rueda de prensa televisada acompañado por su esposa, Hillary Clinton, una estrategia para defender su honor en uno de los medios de comunicación que más alcance social tiene. Por su parte, una vez se hizo pública su relación con el presidente, Lewinsky se convirtió en objeto de debate y en objetivo de la prensa y del propio gobierno. Posteriormente ha intentado seguir adelante olvidando aquella etapa de su vida, reconociendo que ahora comprende a la perfección la gran diferencia de poder que existe entre un presidente y una becaria en la Casa Blanca. Sin duda, una historia que habría dado para una temporada de 'American Crime Story' con una trama repleta de engaños, manipulaciones y abusos.