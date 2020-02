El PP amenaza con pedir la dimisión del director general de Telemadrid

Nuevo capítulo en la guerra abierta entre el Partido Popular de Madrid y la televisión autonómica. La portavoz del PP en la comisión de Telemadrid, Almudena Negro, ha amenazado con pedir la dimisión del director general de RTVM, José Pablo López, por no presentar su declaración de bienes y tributaria y, a su juicio, de esta manera "poner en duda" a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

José Pablo López, director de Telemadrid

"O se va a la Fiscalía o nos vamos a ver abocados a pedir su dimisión en la próxima comisión, no hay más vuelta de hoja", ha reclamado Negre en la comisión, según recoge Europa Press. Antes, el director general de Telemadrid había insistido en que no tenía "ningún inconveniente" en presentar la declaración, atribuyendo la polémica a "dos informes contradictorios" de la Abogacía: el primero le exoneraba de esa obligación, mientras el segundo le conminaba a presentar dicha información.

López ha detallado que presentó su declaración tras su nombramiento pero que la Abogacía concluyó que no estaba sometido a esa obligación, y que ahora, a raíz de una petición de información al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid por parte de un diario, "interpreta lo contrario", lo que considera una "coincidencia". Todo por una noticia de la web Esdiario titulada: "El director de Telemadrid escondió su declaración para tapar que es millonario".

Negro le ha recriminado que haya hecho "imputaciones tan graves en esta comisión a los Servicios Jurídicos de la Comunidad", pero López ha indicado que "no está imputando ningún delito a nadie", al tiempo que ha aclarado que no trabaja para el Gobierno regional sino para la Administración Pública. Negro también le ha espetado que si "fuera leal con el Gobierno para el que trabaja, la izquierda no estaría aquí haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hace".

Pide diálogo y reciprocidad

Tras la discusión, José Pablo López ha cerrado su turno de palabra reclamando "diálogo, buena fe y cooperación", preocupado por el "vacío institucional por parte de una parte de la Comunidad de Madrid hacia Telemadrid". Además, ha lamentado que el Consejo de Admimistración se ha dirigido dos veces por escrito al Gobierno para pedir una reunión y que todavía no se ha fijado ninguna, así como tampoco se ha convocado a la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa. "Tenemos que trabajar para sacar adelante Radio Televisión de Madrid, pero es muy difícil poder gestionarlo cuando no hay nadie al otro lado", ha reivindicado.

Campaña de descrédito

El pasado mes de diciembre, la dirección de Telemadrid denunciaba a través de un comunicado la "campaña de descrédito" que se estaba impulsando desde algunos sectores para conseguir "la dimisión del actual equipo directivo". El propio José Pablo López se pronunciaba defendiendo que "RTVM es hoy una empresa pública saneada, sostenible, que recupera audiencia, que crece en prestigio y que genera valor en el sector audiovisual de la Comunidad de Madrid".