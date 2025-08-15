La precuela de 'The Boys', 'Vought Rising', muestra las primeras imágenes de sus héroes

Por Alejandro Rodera |

The Boys ' es un acercamiento descarnado al género superheroico, es decir,. Sin embargo, su vocación crítica y satírica no ha impedido que la serie de Prime Video siga el mismo curso que su contraparte, ya quecon numerosos spin-offs. Entre ellos se encuentra 'Vought Rising', una precuela que, ante el inminente arranque de su rodaje,

La serie desarrollada por Paul Grellong, guionista y productor ejecutivo de la ficción original, se remontará a los años cincuenta para desplegar un retorcido misterio criminal en el que estarán envueltos héroes clásicos de la despiadada compañía. De este modo, se ha encontrado la excusa perfecta para recuperar a personajes que ya hemos conocido y presentar a otros con mucho potencial, mezclándolos a todos en un contexto muy diferente al actual para plasmar el espíritu de la saga con otro estilo.

Elizabeth Posey se mete en la piel de Private Angel en 'Vought Rising'

Las imágenes compartidas por Amazon a través de las cuentas oficiales de la franquicia dan buena muestra de ese enfoque noir, como delata, por ejemplo, el retrato del Soldier Boy de Jensen Ackles, que volverá a la carga tras haber estado presente tanto en 'The Boys' como en 'Gen V'. Junto a él también regresará Stormfront, que cobrará vida una vez más de la mano de Aya Cash.

Sin embargo, la antiheroína que sembró el caos en la segunda entrega de la serie matriz aún no se ha dejado ver en 'Vought Rising'. En cambio, otros tres personajes sí han compartido un primer vistazo que va en la línea del look clásico de Soldier Boy. Los otros protagonistas inmortalizados son Mason Dye como Bombsight, Elizabeth Posey como Private Angel y Will Hochman como Torpedo. El reparto principal lo completan Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith.

Will Hochman y Mason Dye como Torpedo y Bombsight en 'Vought Rising'

Finales y comienzos

'Vought Rising' recorrerá una nueva senda en este universo, aunque antes de que podamos descubrir su propuesta tendremos otras citas. En primer lugar, el spin-off 'Gen V' regresará el 17 de septiembre con su segunda temporada, que será la antesala de la quinta y última temporada de 'The Boys', prevista para algún momento de 2026. Después llegará el turno de la precuela, a la que se podría sumar más adelante la escisión mexicana que están desarrollando Diego Luna y Gael García Bernal.