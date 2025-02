'The Boys' reúne al elenco de 'Sobrenatural' al fichar a Jared Padalecki y Misha Collins en su temporada final

Con el final de 'The Boys' marcado para su quinta temporada, cuyo rodaje arrancó a finales del pasado mes de noviembre, dos meses después los encargados de la serie han sorprendido a sus fans al anunciar dos inesperadas incorporaciones: las de los actores Jared Padalecki y Misha Collins, conocidos especialmente por liderar el reparto de 'Sobrenatural', serie que, al igual que la ficción de Prime Video, fue creada por Eric Kripke.

Jensen Ackles en el papel de Soldier Boy en 'The Boys'

Ha sido a través de las cuentas de la serie de Prime Video en las distintas redes sociales donde, con un vídeo de la mano de su excompañero Jensen Ackles , encargado de dar vida a Soldier Boy desde la tercera temporada., a quien fuera su compañero en los papeles protagonistas de Dean y Sam a lo largo de las quince temporadas de 'Sobrenatural', que se emitió entre 2005 y 2020 en The CW.

"De acuerdo, se lo diré a Misha. Misha, tenemos trabajo que hacer", respondía Padalecki, en cuya imagen se podía ver el maletero del mítico coche de los hermanos Winchester a los que él y Ackles daban vida. "Vale, ¿qué estamos haciendo?", remataba con humor un aparentemente despistado Collins, quien acompañó a ambos actores al frente del reparto de 'Sobrenatural' desde su cuarta temporada. De este modo, ambos actores se suman a 'The Boys' en su despedida, después de que su también excompañero Jeffrey Dean Morgan, quien daba vida al padre de los personajes de Ackles y Padalecki y es conocido también por su papel en 'The Walking Dead', se incorporase en la cuarta temporada.

Season 5 just got a bit more supernatural. pic.twitter.com/sbK2ww2EPC