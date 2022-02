Cuatro días después de que José Antonio, tío de Rocío Carrasco, interviniera en 'Montealto' y dejara a todos boquiabiertos con sus declaraciones, la intervención del miembro de la familia Mohedano sigue trayendo cola en Telecinco. 'Ya es mediodía' abordó el episodio en la tarde del martes 15 de febrero, con Marta López y Alba Carrillo en plató, quienes terminaron enfrentándose a raíz de sus posturas contrarias en el conflicto entre Carrasco y su familia materna, después de que la segunda se mostrara muy dura con el marido de Gloria Mohedano.

Marta López y Alba Carrillo discuten en 'Ya es mediodía'

"Creo que debería afear lo que dijo y no decir que llamó a un clima hostil", observó la colaboradora, ante lo que Miguel Ángel Nicolás señaló que "hostil, era", algo con lo que Carrillo se mostró en desacuerdo. "Lo que pasa es que dijo una cantidad de sandeces que, llamara a quien llamara, le deberían afear ese comportamiento", añadía la madrileña. La colaboradora, de hecho, reconoció que "me harté de hacer memes y me reí por no llorar, porque lo que sí es una pandemia, no el Covid, es el negacionismo al maltrato. Me parece vergonzoso, y más por parte de tu familia". "Yo estoy completamente de acuerdo", intervino entonces López, sobre la llamada de José Antonio, que tachó de "vergonzosa", al igual que el trato hacia su sobrina, aunque matizó que "esto viene de muy atrás y cada uno tiene una historia". "No se puede justificar, pero yo te pregunto, como amiga de Rocío Carrasco, por ejemplo: ¿ha llamado a su hermano que está en un centro, que lo está pasando mal? También la necesita", lanzó la zamorana.

"¿El resto de la familia se está preocupando por ese niño?", contraatacó Carrillo, evitando dar una respuesta, ante lo que López la acusó de echar "balones fuera". "No mezclemos cosas", intervenía entonces Nicolás, algo con lo que coincidió Carrillo. "No podemos poner en jaque el sistema judicial y lo está poniendo en duda esta familia", opinó la madrileña. "Eso nadie lo puede poner en duda, pero no podemos centrarnos en que la vida de Rocío Flores ha sido solo esas tres sentencias", defendió López, quien coincidió en que, a pesar de todo, lo ocurrido había sido "horroroso". "¿No tiene derecho a a cambiar, a rectificar?", planteaba la zamorana, a la que Carrillo respondió con un "sí, pero es que no están cambiando". "¿Rocío Carrasco nunca ha hecho nada malo?", lanzaba además López. "Sí, claro. Ella mismo lo ha dicho y ha pedido perdón por cosas. Ha hecho autocrítica. ¿Y los demás?", replicaba su compañera, antes de que Nicolás y Sonsoles Ónega pusieran paz.

.@AlbaCarrilloTW "no respetáis opiniones diferentes, a este señor se le permite decir esas barbaridades, es una epidemia el negacionismo de la violencia sobre las mujeres" #yaesmediodia15F#APOYOROCIO15F pic.twitter.com/6hzAfjhkxx — Amanda López (@AmandaLoP123) February 15, 2022

"Tengo derecho a hablar en libertad"

Tras el momento de tensión, el programa repasó las declaraciones de José Antonio posteriores a su llamada, en las que no se echaba atrás en sus palabras, lo que provocó un nuevo enfrentamiento cuando Carrillo señaló que "si este es el más inteligente de la familia, yo entiendo a Rocío Carrasco, yo hubiese dado carpetazo antes". "Pero habrá que escuchar las otras versiones, que tú tampoco las habrás escuchado", replicó López, momento en el que Ónega intervenía para señalar a Carrillo que "no hagamos alusiones personales a las cualidades de cada uno". "Pero es que yo quiero hacerlo, tengo mi derecho a hablar en libertad", soltó la aludida, para después quejarse por el hecho de que "a mí me afeáis siempre mi manera de hablar, pero no la afeamos de este tipo de gente".

"No queremos que pierdas la razón por decir estas cosas", insistió la presentadora. "No pierdo la razón, es que si no han tenido posibilidades de estudiar los hijos de Rocío Jurado, entonces la gente de la calle que tiene problemas económicos, a ver qué futuro les espera", reflexionó la colaboradora, iniciando un enfrentamiento con López cuando esta defendió que "la educación no va ligada a los estudios". "No es el debate, por favor", interrumpió Ónega, quien comentó de Carrillo que "ya te has enfadado". "Pues sí me enfado, porque es todos contra mí. Dejad que me exprese, que yo puedo tener otra opinión", recalcó la madrileña, ante las protestas de sus compañeros. "No la respetáis, pero a este señor se le deja que diga esas barbaridades", insistió Carrillo, sumiéndose en un tenso debate con López sobre el peso de los estudios en la educación. "No te enfades y digas que no se te deja argumentar, porque sabes que no es así", cortó en un momento la presentadora, dando por zanjada la disputa.