A finales de diciembre, Jorge Javier Vázquez protagonizó una gran bronca con Lucía Pariente, que concluyó con la madre de Alba Carrillo expulsada del plató de 'Secret Story: La casa de los secretos'. En dicho enfrentamiento, el presentador cargó tanto contra pariente como contra su hija, quien tuvo presente el hecho de que, más de un mes después de dicho episodio, aún no había recibido las disculpas de parte del catalán, después de que este las acusara de mentirosas e incluso afirmase que eran las personas "más desagradecidas y falsas del mundo".

Alba Carrillo lanza una pulla a Jorge Javier en 'Ya es mediodía'

Durante la recta final de 'Ya es mediodía' de lunes 7 de febrero, Sonsoles Ónega hizo referencia a la visita que Vázquez realizaría al programa 'Ya son las ocho' el día siguiente, tras su pique en la distancia con Rosa Benito, quien se había ofendido por el hecho de que el presentador la tachara de "viuda de Rocío Jurado" ante la propia Rocío Carrasco, a la cual también criticó por haberse reído en lugar de defenderla. Un episodio que había quedado atrás después de que el propio Vázquez se disculpara desde 'Sálvame' con Benito.

Aprovechando los cruces de mensajes entre ambos a través de sus respectivos programas, el equipo había conseguido que el catalán aceptara acudir a la cita par a vivir un cara a cara con Benito, quien se mostró conforme con la noticia. "Hace tiempo que no lo veo, porque es verdad que no nos cruzamos cuando él viene", reconoció la cuñada de Jurado. "Qué suerte, Rosa, para todo hay clases, porque a mí todavía no me ha pedido perdón", intervenía entonces Carrillo, con cierto humor, para después reconocer que "me encantaría que alguna vez se viera también conmigo".

El dardo de Alba Carrillo a Jorge Javier Vázquez: "¡Qué suerte, Rosa! Para todo hay clases porque a mí todavía no me ha pedido perdón" pic.twitter.com/cpzDlvfEOD — TVMASPI (@sebas_maspons) February 7, 2022

"Como no soy de la alta alcurnia telecinquera..."

"Lo hará", apostaba Benito, muy segura, algo con lo que Miguel Ángel Nicolás se mostró de acuerdo. "Aprovecho para decirlo, pero mira como hay clases. Como yo no soy de la alta alcurnia telecinquera...", dejó caer Carrillo, sin perder el buen humor. La colaboradora enseguida matizó que esperaba de Vázquez pidiera disculpas "sobre todo, a mi madre", dado que ella había sido la que había discutido con el presentador. "A mí que no me lo diga, pero a mi madre, pues oye, si puede, me haría especial ilusión", añadía Carrillo quien, ya un par de días después del enfrentamiento entre Pariente y Vázquez, se manifestó con indirectas al catalán a través de su cuenta de Instagram.