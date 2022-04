Olga Moreno ha roto su silencio a través de una entrevista a una publicación y, como era de esperar, esto ha supuesto un cisma familiar. Rocío Flores ha acudido a su puesto como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' para explicar cómo se encuentra ella tras haber leído el contenido de la exclusiva en la que la ganadora de 'Supervivientes 2021' cuenta toda su verdad sobre lo sucedido.

"De esta exclusiva me entero el lunes, pero lleva hecha desde antes", explica una Rocío Flores muy nerviosa, quien asegura que fue Olga quien se lo contó por teléfono, pero que no le explicó cuál era el contenido. "Jamás pensé que diría esto, pero me encuentro superdecepcionada y muy sorprendida, no tanto por lo que se dice, sino por la manera en la que se ha hecho todo". Según ha contado la hija de Antonio David Flores en el programa, el dolor que siente en estos momentos hacia Moreno no se debe tanto al contenido como a las formas, y es que ella pretendía que le avisara de la exclusiva para estar preparada cuando tuviera que dar la cara en público.

Rocío Flores responde a la entrevista de Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa'

"Soy yo la que tiene que venir aquí a dar la cara y no se me ha dicho absolutamente nada. Se me ha dicho un lunes sabiendo que yo tenía que venir un miércoles", expone. "Yo no vengo aquí sin contárselo a Olga. He hablado con ella y bueno, pues no sé cómo se queda ella. Lo que sé es que la que se encuentra con vergüenza ajena por todas las situaciones desde un principio al final soy yo, la que tiene que comerse todas los marrones al venir aquí".

Recordemos que esta no es la primera vez que Rocío Flores es expuesta de esta manera, dado que su padre, hace unos meses, tampoco le contó que había comenzado una relación con Marta Riesco y tuvo que enterarse por medio de una publicación. "Me han decepcionado todos, desde el primero hasta el último", reclama. "Espero que a partir de ahora se mire por el beneficio de mis dos hermanos porque no me gustaría que mi hermana pasara por la separación que pasé yo con esa guerra mediática [...]. Aquí los adultos han hecho las cosas mal desde el minuto 0 y cada uno ha mirado por su propio beneficio".

¿Por qué Olga Moreno y Antonio David Flores posan en el cumpleaños?

Otro de los disgustos que siente Rocío Flores gira en torno a la celebración del cumpleaños de su padre el domingo 24 de abril, justo un día antes de enterarse por Olga Moreno de que había realizado la entrevista el sábado 23. La joven ha contado que la sevillana no estaba invitada a la celebración y que fue esa misma mañana del domingo, cuando llamó a sus hermanos para organizarse para ir al cumpleaños, cuando esta cogió el teléfono y dijo que acudía.

"Pensé que no era coherente una foto de una familia habiendo la situación que había y todo el revuelo que se había producido porque mi padre no había ido al cumpleaños (de Marta Riesco)", explica Flores sobre las razones por las que no contó con Moreno para el cumpleaños. Sin embargo, esta le reveló que había sido su padre quien le había comentado que podía asistir por el bienestar de los hijos, puesto que él había hablado con Marta Riesco al respecto y no tenía ningún problema.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

"Lo que me ha decepcionado realmente es que Olga haya dicho que va al cumpleaños habiendo hecho esa entrevista. Hace un posado junto a mi padre, que no sabe el contenido de esa entrevista, y yo llego al cumpleaños y no tengo ni idea de nada", relata Rocío Flores. "Se ha dicho que mi padre ha estado detrás de ese posado que se ha hecho a mi padre, a Olga y a mi abuela. Me parece honesto explicar que él no tenía nada que ver y no sabía el contenido de la exclusiva".

En cuanto al contenido de la entrevista, ha dejado caer que "hay ciertas cosas en las que ha faltado bastante sinceridad". Uno de estos ejemplos es que Moreno ha afirmado que al marcharse a 'Supervivientes' la situación en su matrimonio no era buena por polémicas como el autobús de 'Sálvame'. Al volver de Honduras, la joven le preguntó si había algún problema entre ella y su padre, a lo que esta negó rotundamente.

Rocío Flores ha aclarado que sigue agradecida a Olga Moreno por todo lo que ha hecho, pero que esto le supone una gran decepción: "No es que marque una distancia, es que estoy decepcionada con muchas cosas que han pasado. No estoy de acuerdo con nada de todo esto". Sin embargo, ha zanjado para evitar críticas: "Nunca le tendré que reprochar nada a Olga referente a cómo es como madre y cómo se ha portado conmigo y con mi hermano al cuidarnos de esa manera cuando no le correspondía".