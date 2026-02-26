Programa relacionado
Got Talent España
2016 - Act
España
Concursos
Popularidad: #19 de 1.948
- 22
- 2
No es un secreto que Telecinco no está pasando por su mejor momento de audiencias. La cadena intenta sacar cabeza con sus programas y algunos cambios, como la apuesta por los concursos tanto en la sobremesa como a última hora de la tarde. Y mientras que unos programas llegan con buenos datos, como ocurre con 'Casados a primera vista', otros ya asentados empiezan a flojear.
Este último caso es el de 'Got Talent España', que esta edición está marcando sus peores datos históricos. Después de estrenar su undécima edición con tan solo un 9,6% a principios de enero, su peor estreno histórico, en ninguna de sus siete entregas ha logrado alcanzar el doble dígito. Es más, el efecto ha sido el contrario con mínimo tras mínimo.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Para evitar esto en la noche del 28 de febrero, cuando La 1 emite la 40ª edición de los Premios Goya, Telecinco ha decidido posponer la emisión de una nueva gala de 'Got Talent España'. En su lugar, ha anunciado un refrito, de modo que así escapa de que el programa pueda firmar un nuevo mínimo histórico tras el de la semana anterior.
Así va 'Got Talent España'
Benidorm Fest, peor. Aquel día, el espacio de Telecinco bajó por primera vez del 9% al cosechar un 8,8% y 848.000 espectadores, perdiendo -1 punto respecto a la semana anterior.
No obstante, 7 días después empeoraba todavía más sus datos con un 8,6% y 717.000 espectadores, su mínimo histórico. En contraposición, los Premios Goya han marcado buenos resultados en las últimas ediciones, con un 24,4%, su mejor share desde 2019, el pasado 2025. Por tanto, es probable que de emitirse un programa nuevo de 'Got Talent', este se viera duramente afectado.