Por Redacción |

No es un secreto que Telecinco no está pasando por su mejor momento de audiencias. La cadena intenta sacar cabeza con sus programas y algunos cambios, como la apuesta por los concursos tanto en la sobremesa como a última hora de la tarde. Y mientras que unos programas llegan con buenos datos, como ocurre con 'Casados a primera vista', otros ya asentados empiezan a flojear.

Este último caso es el de 'Got Talent España', que esta edición está marcando sus peores datos históricos. Después de estrenar su undécima edición con tan solo un 9,6% a principios de enero, su peor estreno histórico, en ninguna de sus siete entregas ha logrado alcanzar el doble dígito. Es más, el efecto ha sido el contrario con mínimo tras mínimo.

Carlos Latre, Lorena Castell y Paula Echevarría, jueces de 'Got Talent España'

Para evitar esto en la noche del 28 de febrero, cuando La 1 emite la 40ª edición de los Premios Goya, Telecinco ha decidido posponer la emisión de una nueva gala de 'Got Talent España'. En su lugar, ha anunciado un refrito, de modo que así escapa de que el programa pueda firmar un nuevo mínimo histórico tras el de la semana anterior.

Así va 'Got Talent España'

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presenta la gala de los Premios Goya 2026

El hecho de que 'Got Talent España' firmara su peor estreno histórico era el inicio de una edición marcada por flojos datos de audiencia. Además, si frente a él tiene un evento especial, como ocurrió el 14 de febrero con la final del Benidorm Fest , peor. Aquel día,, perdiendo -1 punto respecto a la semana anterior.

No obstante, 7 días después empeoraba todavía más sus datos con un 8,6% y 717.000 espectadores, su mínimo histórico. En contraposición, los Premios Goya han marcado buenos resultados en las últimas ediciones, con un 24,4%, su mejor share desde 2019, el pasado 2025. Por tanto, es probable que de emitirse un programa nuevo de 'Got Talent', este se viera duramente afectado.