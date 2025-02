Por Pablo Fernández Pérez | |

Las adaptaciones de la saga 'Culpables' han sido un completo éxito en Prime Video. La primera, 'Culpa mía', se convirtió en la película de habla no inglesa más exitosa de la plataforma en el año 2023. Un año más tarde, 'Culpa tuya' volvió a superar ese récord colgándose la medalla de película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma. Tras estos logros, este 25 de febrero se ha anunciado que Mercedes Ron, autora de la saga, volverá a colaborar con Prime Video para adaptar otras dos de sus novelas.

Guion de 'Marfil'

Las dos obras con las que vamos a contar en el catálogo de la plataforma de Amazon serán. Esta historia nos presenta a, la hija de un rico empresario español que essin ningún tipo de explicación. Ante esto, su padre contrata a un guardaespaldas llamadopara que proteja a su hija. Al principio, la relación que nace entre ellos es difícil, pero poco a poco se va tornando a

Tal y como se ha anunciado, los dos actores protagonistas serán Ester Expósito, para el papel de Marfil, y Hugo Diego Garcia, para el papel de Sebastián. Mercedes Ron, por su parte, ha asegurado lo siguiente: "Me hace muchísima ilusión poder llevar a la pantalla una saga tan querida por los fans (...) Tras años esperando, por fin le llega su momento (...) No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo". Cabe señalar que la saga 'Dímelo' ya está en producción, por lo que este es el tercer trabajo de Ron con la plataforma.

Todo lo que hay detrás

La producción de la película de 'Marfil' ya ha empezado en Madrid e, igual que 'Ébano', está producida por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) y los productores son Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Por su parte, Óscar Pedraza será el director y Sofía Cuenca la guionista, siendo esta última la de la saga 'Culpables'. Veremos si estas nuevas películas son acogidas de la misma manera que sus predecesoras de la misma autora.