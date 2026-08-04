Prime Video estrenará en España el reboot de 'Los vigilantes de la playa' en 2027

Por Fidel Conejero |

Los espectadores españoles ya saben dónde podrán ver el regreso de 'Los vigilantes de la playa'. Prime Video ha adquirido los derechos de emisión del esperado reboot de 'Baywatch' para España, donde estrenará los 12 episodios de la nueva serie a partir de enero de 2027. La operación, cerrada por Fremantle, también incluye la incorporación al catálogo de las 11 temporadas de la ficción original, protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson.

España forma parte del amplio acuerdo internacional alcanzado por la distribuidora que, según informa Deadline, también llevará la serie a Italia, Alemania, Francia, Portugal, los países del Benelux, Suiza, Austria, Turquía, Canadá, Latinoamérica e India. En el caso del Reino Unido e Irlanda, los derechos han sido adquiridos por Sky, mientras que en Estados Unidos la ficción se emitirá a través de Fox.

Stephen Amell toma el relevo de David Hasselhoff

La nueva versión demantiene el, aunque con unaencabeza el reparto dando vida a, el, personaje inmortalizado por David Hasselhoff durante más de una década.

Junto a él figuran Jessica Belkin como Charlie Vale, Shay Mitchell como Trina, Hassie Harrison como Nat, Thaddeus LaGrone como Brad, Noah Beck como Luke y Brooks Nader como Selene. Además, la ficción recuperará a algunos rostros históricos de la franquicia, ya que David Chokachi volverá a interpretar a Cody Madison, mientras que Erika Eleniak retomará de forma especial su papel de Shauni McClain. También participará Livvy Dunne como Grace.

El reboot está desarrollado por Matt Nix ('Burn notice'), que ejerce como showrunner y productor ejecutivo, mientras que McG, responsable de las películas de "Los ángeles de Charlie", dirige el primer episodio. La nueva serie constará de 12 episodios y llegará 25 años después del final de la ficción original, emitida entre 1989 y 2001.

Con este acuerdo, Prime Video refuerza su catálogo con una de las marcas televisivas más populares de los años noventa. Además de ofrecer la nueva serie desde su estreno internacional en enero de 2027, los suscriptores podrán volver a ver la colección completa de 'Los vigilantes de la playa', una oportunidad para redescubrir la ficción que convirtió las playas de California y las carreras a cámara lenta en un icono de la cultura popular.