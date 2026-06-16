'La promesa': Teresa pierde su puesto mientras Lope da un paso decisivo con Vera

Por Fidel Conejero |

El capítulo de 'La promesa' de este martes llega cargado de decisiones que marcarán el futuro de varios habitantes del palacio. Mientras Ángela y Curro acuerdan aplazar su boda, Teresa recibe un duro golpe que cambia por completo su situación laboral. Al mismo tiempo, Lope se arma de valor para intentar recuperar a Vera y le hace una propuesta que podría alterar el rumbo de sus vidas.

La relación entre Ángela (Marta Costa) y Curro (Xavi Lock) atraviesa un momento delicado, aunque ambos intentan afrontar la situación con serenidad. La joven acepta retrasar el enlace hasta que él pueda formalizar su título de conde, una decisión que provoca reacciones muy diferentes entre quienes les rodean. De hecho, Leocadia (Isabel Serrano) no oculta su satisfacción por el aplazamiento y comparte su alegría con Cristóbal (Fernando Coronado). Sin embargo, él se muestra distante y poco receptivo, dejando claro que sus preocupaciones son otras.

Mientras tanto, Martina (Amparo Piñero) continúa debatiéndose entre sus sentimientos y los compromisos adquiridos. Animada por Adriano (Ibrahim Al Shami J.), considera que ha llegado el momento de contar la verdad sobre el amor que siente. Aunque reúne fuerzas para sincerarse con Jacobo (Gonzalo Ramos), únicamente le revela que el hombre que la besó sigue ocupando sus pensamientos. Sin embargo, todavía no se atreve a desvelar quién es realmente.

En paralelo, María Castro ) el. Lavive ese momento con gran, ya que sigue guardando un secreto que podría cambiarlo todo: conoce la responsabilidad de Ana Garcés ), peronecesario para contárselo.

Curro y Pía en una escena de 'La promesa'

Manuel entrega dinero a Ciro

Por otro lado, los problemas económicos siguen acumulándose. Manuel (Arturo García Sancho) entrega dinero a Ciro (Juan Perales) para hacer frente a las facturas pendientes, pero este considera insuficiente la cantidad recibida. La situación genera un nuevo enfrentamiento cuando el heredero del marquesado se niega a aportar más dinero. Aun así, Ciro informa a Julieta (Vera Asunción) de que parte de la obra ya ha sido abonada, ocultándole que la ayuda económica procede de Manuel.

También Carlo (Jose Miguel Blanco) y María Fernández (Sara Molina) atraviesan una etapa esperanzadora. Cada vez más unidos, ambos confían en que los obstáculos que tienen por delante puedan resolverse favorablemente.

Pero uno de los momentos más tensos del episodio lo protagonizan Teresa (Andrea Del Río) y Cristóbal. Ella le reprocha haber mantenido una amante mientras estaban juntos, desencadenando una fuerte discusión. La respuesta de Cristóbal es contundente: la destituye definitivamente de su puesto de ama de llaves.

Por último, Lope (Enrique Fortún) decide jugarse su última carta con Vera (Ángela Echaniz). Convencido de sus sentimientos, le declara su amor abiertamente y le propone abandonar todo para marcharse juntos a Madrid, una petición que podría cambiar para siempre el destino de ambos.