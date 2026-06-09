Por Fidel Conejero |

La visita del papa León XIV a España seguirá provocando cambios en la programación de La 1. Después de las modificaciones realizadas el pasado lunes con motivo de los actos celebrados en Madrid, RTVE volverá a alterar su parrilla este miércoles 11 de junio para ofrecer una amplia cobertura de la estancia del Pontífice en Barcelona.

La jornada arrancará con la emisión habitual de 'La hora de La 1', que dará paso a una programación especial centrada en la agenda papal. A partir de las 10:35 horas, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá se pondrán al frente de un especial informativo para seguir la visita de León XIV al Centro Penitenciario Brians 1, donde mantendrá un encuentro con internos de una de las cárceles más importantes de Cataluña.

Posteriormente, el Pontífice se desplazará hasta el monasterio de Montserrat, donde tiene previsto participar en la Oración del Santo Rosario y compartir un almuerzo con la comunidad benedictina de la abadía. Al igual que ocurrió el lunes, RTVE sí reservará un hueco para 'Mañaneros 360', que regresará a la parrilla a partir de las 13:00 horas y mantendrá sus habituales desconexiones territoriales antes del 'Telediario 1'.

Escena del capítulo del jueves 11 de junio de 'Valle Salvaje'

La Sagrada Familia centra la visita del papa a Barcelona

Los cambios continuarán durante la tarde. Tras los informativos, 'Directo al grano' contará con una emisión más larga de lo habitual y ocupará la franja comprendida entre las 15:55 y las 18:00 horas. Será entonces cuando RTVE conecte de nuevo con la visita de León XIV a la Sagrada Familia, uno de los actos más destacados de su paso por Barcelona. El papa celebrará una Santa Misa en el emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí, una ceremonia que la cadena pública seguirá en directo durante varias horas en un especial conducido por Pepa Bueno y Gemma Nierga.

Como consecuencia de esta cobertura especial, 'Valle Salvaje' y 'La promesa' volverán a desaparecer de la programación de La 1 apenas dos días después de su anterior retirada por la visita papal a Madrid. Tampoco se emitirá 'Malas lenguas', ya que la retransmisión está prevista hasta las 22:00 horas, momento en el que la cadena recuperará su programación habitual con la emisión de 'La revuelta'.