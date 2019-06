La pulla de Pepe Rodríguez con los becarios de 'La resistencia': "Aquí no sois como Jordi Cruz"

Pepe Rodríguez visitó el plató de 'La resistencia' este jueves 20 de junio para promocionar la gran final de 'MasterChef', que emitirá en La 1 el próximo martes 25. Una entrevista de lo más amena junto a David Broncano en la que el chef tuvo tiempo de soltar alguna afilada pulla hacia sus compañeros de programa.

Pepe Rodríguez y David Broncano en 'La resistencia'

En un momento dado, el chef invitó al equipo del programa a degustar los platos de su restaurante, El Bohío, sito en Illescas, para celebrar la cena de empresa. El presentador aceptó gustoso, pero advirtió a Pepe de que son cerca de 70 trabajadores. Fue entonces cuando el chef soltó la gran pulla de la noche: "¿Pero invitáis a los becarios también?", se preguntó. "Sí, sí, a todo el mundo", respondió Broncano. "No sois como Jordi Cruz, eh, vosotros tenéis otro nivel, aquí da gusto currar", apostilló Pepe provocando las carcajadas.

Antes, presentador y chef habían hecho un repaso por los diferentes formatos de los talents españoles, comparando las pequeñas diferencias de los nombres como en el caso de 'MasterChef Junior' y 'La Voz Kids'. Broncano se preguntó por qué no había "un 'Masterchef' de yayos". "Nos queda eso por hacer", respondió Pepe. Y añadió: "Aunque bueno, hemos grabado con Carmen Lomana, si te vale eso...". "En'La Voz yayos' hay muchos más jóvenes que Carmen Lomana", indicó Broncano, a lo que Pepe respondió amable: "Sí, sí, que hay que llegar y además Carmen cómo ha llegado, muy bien".

Las preguntas de rigor

"Estás ganando una pasta ahora que te tiene que entrar en tractores, con Televisión Española 8 o 9 años de estrella, todos los contratos que te habrán caído de vitrocerámicas...", dejó caer Broncano para plantear la mítica pregunta del dinero al final de la entrevista. "No van unidas las dos cosas", apuntó en relación al sexo. "Ahora que tengo pasta, follo menos, fíjate qué interesante...", adelantó el chef.

Pepe sacó un fajo de billetes y le dijo a Broncano que multiplicase eso, la caja de su restaurante en un día, por 330 días. "Lo que me pagan en la tele me lo pagan en sacos, en efectivo", bromeó antes de hablar abiertamente del sexo, o más bien de su ausencia. "Lo que va de junio... cero", confesó. "Y puedes llamar a mi mujer si tú quieres. Cero y no tengo ni pudor en decirlo".