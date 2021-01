Quique Peinado sugiere a Ana Rosa que se vacune por ser "la reina de las mañanas"

Quique Peinado ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter como altavoz para dar respuesta a unas declaraciones de Ana Rosa Quintana sobre su postura ante una posible vacunación al rey Felipe VI. El colaborador de 'Zapeando' ha tirado de ironía para lanzar una respuesta y un dardo a la presentadora de Telecinco.

Quique Peinado en el plató de 'Zapeando'

Durante la mañana del lunes 25 de enero, Ana Rosa y sus colaboradores trataron uno tema de rabiosa actualidad que está en boca de todos: la dosis de la vacuna contra el covid-19 que muchos políticos han recibido antes de tiempo y saltándose el calendario oficial. Sin embargo, la presentadora compartió su pensamiento en la mesa: "¿No os parece que hay diversos cargos que deberían ser vacunados antes que el resto de la población?", comentó justo antes de asegurar que "se debería vacunar al Rey".

Como era de esperar, las redes han reaccionado a estos comentarios y Quique Peinado ha sido uno de ellos: "Y a ti, que eres la reina de las mañanas", sentenciaba desde su perfil de Twitter, citando la noticia publicada por este portal. Con esta oración, Peinado deja clara su completa discrepancia con la opinión de su compañera de profesión y su postura a cerca de este controvertido asunto.

Pablo Echenique también discrepa

El presentador de 'Radio Gaga' no ha sido el único en reaccionar a estas palabras. Pablo Echenique, diputado de Podemos en el Congreso, aprovechó también para mostrar su absoluto desacuerdo con la vacunación de Felipe VI: "Si no hubiera reyes, no habría súbditos", respondió en clara oposición a la opinión de la presentadora.