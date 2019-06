Rafa Mora la lía en 'Sálvame': Mila Ximénez abandona el plató y Carlota Corredera pierde los nervios

En el plató de 'Sálvame' es más que habitual ver a los colaboradores discutir entre ellos. Lo que es algo un poco más complicado es ver cómo Carlota Corredera, la presentadora del programa, pierde los nervios. Aunque parece ser que hay uno de sus compañeros que consigue sacarla de sus casillas con bastante facilidad. Ese es Rafa Mora, quien se ha visto envuelto en una polémica tras hacerse eco de unas declaraciones de Bárbara Rey hablando mal de Chelo García-Cortés.

Rafa Mora, Mila Ximénez y Carlota Corredera en 'Sálvame'

La vedette entró en directo en 'Sálvame' para desmentir que esa información que estaba proporcionando Rafa Mora fuese actual, afirmando que sí lo dijo "pero hace años", cuando seguía enfadada con la superviviente. De esta forma, Carlota Corredera llamó la atención al joven: "Que los hayas sacado fenomenal, pero di de cuándo son", pedía ya algo molesta la presentadora de 'Sálvame'.

"He hecho tele, como habéis hecho todos, entonces los tramposos seréis vosotros, que lo he aprendido de vosotros. Esto se ha hecho aquí muchas veces, que yo aprendo", respondía Rafa Mora ante las acusaciones de ser un tramposo por haber jugado así con la fecha de las declaraciones de Bárbara Rey. "Lo he aprendido de los mejores", repetía de nuevo el colaborador.

Estas palabras molestaron sobre manera a Carlota Corredera, quien salió en defensa de la profesionalidad de sus compañeros. "No te voy a permitir como presentadora esta tarde y como compañera desde hace 10 años de este programa que digas que tú has aprendido trampas de los mejores, que somos nosotros, porque no te lo permito", abroncaba Corredera a Rafa Mora. "Deja de victimizarte, estás sacando lo peor de mí", decía también la presentadora.

El abandono de Mila Ximénez

Durante esta discusión, otra colaboradora se sintió muy molesta con Rafa Mora. Tanto que ha decidido irse del plató en cuanto su compañero empezó a alzar la voz más de lo normal. "¿Quién le ha dicho que es un crack? Porque es horroroso trabajar con él, de verdad", soltaba Mila Ximénez, muy enfadada. Finalmente, Rafa Mora le ha pedido disculpas a Carlota Corredera. "Lo único que te pido es que aprendas y que escuches. Nadie tiene nada en contra de ti", replicaba ella, mucho más tranquila.