Cuatro saca del cajón 'Territorio Pampliega' y el propio Antonio Pampliega desvela la fecha de estreno

Mediaset España |

El 3 de octubre de 2024, dentro del marco del Ourense Film Festival, Mediaset España preestrenó en primicia el primer programa de 'Territorio Pampliega', el formato de reportajes presentado por Antonio Pampliega que suponía el regreso del periodista a la cadena cinco años después de su 'Pasaporte Pampliega' en 2019. Sin embargo, a pesar de que se anunciaba entonces como una de las "próximas" apuestas de la cadena, el canal de Mediaset España no lo estrenó en esa temporada televisiva.

Casi un año después de aquella presentación en la ciudad gallega, Cuatro retoma la promoción de 'Territorio Pampliega', avanzando algunos de los temas que el conocido periodista investigará en su programa producido por el grupo de comunicación en colaboración con El Rugido Producciones S.L. Entre ellos, destaca la entrada de la droga en España, los asesinatos perpetrados por sicarios o la okupación en todas sus dimensiones.

En el primer programa dedicado a los sicarios, que es el que se pudo visionar en el OUFF 2024, Pampliega ahondará en un caso concreto: el atentado que sufrió Alejo Vidal-Quadras que casi le cuesta la vida. A pesar de que Cuatro en este vídeo promocional tan solo indica que el programa llega "muy pronto", el periodista que fue secuestrado en 2015 por Al Qaeda durante casi 300 días ha adelantado en su perfil de Instagram que la fecha de estreno es el lunes 15 de septiembre.