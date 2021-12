Raquel Sánchez Silva atacó a las redes sociales como nunca hizo antes, especialmente a aquellos que las utilizan para criticar sin ser vistos. La comunicadora visitó 'Fuera del mapa', el programa de Alberto Chicote en laSexta, y aprovechó para hablar de las consecuencias de estas herramientas y del cuestionable consejo que un directivo de televisión le dio sobre su risa.

Alberto Chicote y Raquel Sánchez Silva, en 'Fuera del mapa'

Sánchez Silva fue una de las invitadas de espacio producido por Boomerang TV y no dudó en preguntarle sobre su postura sobre las redes sociales. "Yo fue de las primeras en tener cuenta en Twitter", comenzó diciendo la presentadora. Según detalló, vivió el comienzo de esta herramienta "con una total libertad, enamorada de ellas y esperanzada". Sin embargo, las definió actualmente como "un lugar donde puede anidar mucho odio y rencor".

La extremeña contó que había recibido todo tipo de mensajes, incluso, que llegó a recibir "amenazas de muerte": "El que quiere hacer daño puede hacer mucho daño", comentó. Por todo ello, pidió que se tomaran cartas en el asunto: "Se tiene que regularizar, es imposible que siga siendo este lugar donde todo vale". De hecho, comentó algunas de las terribles consecuencias como el suicidio adolescente y las depresiones que pueden llegar a generar los comentarios de las redes.

El cuestionable consejo de un directivo de televisión

La comunicadora hizo balance de su trayectoria profesional y recordó las palabras que le dedicó un alto cargo de la cadena en la que trabajaba: "Empecé a hacer un programa de televisión y, de repente, los directivos me dijeron que la risa podría molestar a la gente en su casa", explicó. Eso sí, se mostró muy contenta con la decisión que tomó: "Menos mal que decidí que no le ibas a hacer caso".

Raquel Sánchez Silva

Sin embargo, no todos los consejos iban a ser negativos, Sánchez Silva destacó otro que le dieron en sus inicios. "Me dijeron: '¿Quieres tener un boom televisivo unos años o te gusta tanto la tele como para vivir toda tu vida pegada a ella?' Entonces, hay que trabajarlo como una carrera de fondo", aseguró la conductora de 'Maestros de la costura'. "Si yo hubiera seguido mis propios sueños, me hubiese ido fatal", dijo la periodista mientras se reía.