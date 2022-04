Raúl aclara en 'Sábado deluxe' la razón por la que tuvo que alejarse de la música

Raúl, uno de los cantantes más exitosos de los 2000, acudió a 'Sábado deluxe' el 15 de abril para contar todo lo que le sucedió tras su gran éxito "Sueño su boca". El artista, que arrasó en el mundo de la música, intentó en todo momento mantener los pies en el suelo, pero era muy joven y tuvo que parar para poder tomar conciencia de la adicción sin descanso que le había supuesto la música.

Raúl en 'Sábado deluxe'

"Hice un parón por salud. Llevaba dos años y medio sin parar, fueron años de muchísimo trabajo y viajes donde apenas veía a mi familia y amigos. Necesité mirar hacia atrás y darme cuenta de lo que había pasado", explicó el artista. Además, después de todo el éxito que el cantante ganó, le hizo darse cuenta de que no podía seguir así: "No te das cuenta de lo que realmente significa hasta que te paras, miras hacia atrás y piensas que todo lo que he conseguido está muy bien. Pero, ¿a qué precio?", sentenció.

Por otro lado, el artista comentó al programa de La Fábrica de la Tele que tiene una agenda de cuando estaba en lo más alto de la fama: "Yo mismo en mi diario me felicité el cumpleaños y me puse: 'Felicidades, no tiene por qué cambiar nada, sigue luchando y peleando como lo has hecho hasta ahora'". Raúl explicó la importancia de este diario para su salud mental y así rememorar viejos momentos que le han servido como terapia.

¿Un juguete roto?

Kiko Hernández le preguntó a Raúl si se sentía un juguete roto de la industria de la música, algo que el cantante no consideró nunca: "Fueron 7 u 8 años trabajando con fuertes discográficas y multinacionales, y después fui yo mismo quien opté por liberarme", comentó. El artista aseguró que siempre quiso pelear por un proyecto propio y que a través de desligarse de la industria musical consiguió disfrutar de su profesión como cantante.