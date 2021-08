La razón por la que Canales Rivera fue despedido de 'Sálvame'

Desde hace varios años, el torero José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri, es uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla con sus diversas apariciones. De concursante de 'La selva de los famosos' a 'Splash! Famosos al agua' pasando por 'Las mañanas de Cuatro' hasta convertirse en colaborador habitual de 'Sálvame', donde lleva sin aparecer varias semanas y ahora conocemos la verdadera razón de su ausencia.

Canales Rivera en 'Sálvame'

Su última participación en el formato de La Fábrica de la Tele tuvo lugar en julio de 2021, cuando vivió una tarde desagradable al emitirse el testimonio de Miriam, una joven que aseguraba haber tenido relaciones íntimas con él. El programa mostró pantallazos de las supuestas conversaciones que ambos mantenían, en las que el gaditano decía: "Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spider-man y entro por la ventana".

Siguiendo el tono habitual de espacio de Telecinco, la dirección le propuso disfrazarse de Spider-Man para bromear con el contenido del mensaje. Inicialmente, Canales Rivera accedió pero, más tarde, cambió de opinión y se negó a hacerlo. "Se le comunicó que si no accedía a cumplir con su palabra se tenía que ir a su casa", explicó Carlota Corredera en el programa de este martes, 10 de agosto.

La versión de Canales Rivera

Las palabras de la presentadora coinciden con las del protagonista de la historia, que ha atendido la llamada de 'Sálvame' para aclarar lo ocurrido. "Me echaron para casa porque me negué a vestirme de Spiderman", explicó el torero. "Miguel me dijo 'si no te vistes no hay programa y le dije no entiendo muy bien y me dice que te puedes ir para casa y yo me fui'", añadió. ¿Volveremos a verle próximamente en los platós de Mediaset España? Probablemente.