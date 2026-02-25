El regreso de 'Cuéntame cómo pasó' sigue en marcha: Así arranca la trama

Por Redacción |

Los Alcántara podrían estar a punto de regresar a la pequeña pantalla. El próximo 13 de septiembre se cumplirán 25 años del estreno de la serie más longeva e icónica de nuestra televisión, 'Cuéntame cómo pasó'. Una fecha muy señalada que podría celebrarse por todo lo alto con dos capítulos especiales que nos reencuentren con la familia más emblemática de la ficción nacional.

Gorka Rodríguez junto a Héctor Alabadí en la sección 'Arde la tele' de 'El despertador de RNE'

Hace unos días, Ana Duato fue la encargada de desvelar que este proyecto estaba en marcha. Ahora se conocen nuevos detalles sobre el futuro de los Alcántara. Tal y como ha avanzado el periodista Héctor Alabadí en el programa 'El despertador de RNE', conducido por Gorka Rodríguez ('El Cazador Stars'), el equipo de Grupo Ganga (Squirrel Media) ya trabaja en los guiones de este evento catódico y se han concretado aspectos clave sobre el momento temporal en el que se situará y su conexión con el desenlace de la serie de La 1.

Los dos nuevos capítulos se ubicarían justo después del final de 'Cuéntame cómo pasó', que se despidió con el fallecimiento de Herminia (María Galiana) en Sagrillas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Después de ese duro golpe, Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) deciden quedarse a vivir en su pueblo natal. Sin embargo, regresan a San Genaro para vender el piso familiar. Ese retorno al barrio madrileño les hace replantearse su decisión y optar por quedarse definitivamente. Ese sería el punto de partida de estas nuevas entregas.

Los Alcántara podría volver a la pequeña pantalla con una doble entrega de 'Cuéntame'

Su futuro en RTVE

Por el momento,y todo apunta a que podría salir adelante. De materializarse, la vuelta de 'Cuéntame cómo pasó', que regresó tiempo después para mostrar en qué punto se encontraba la inspectora Laura Lebrel ( María Pujalte ).

Cabe recordar que no es la primera vez que se plantea recuperar la historia de los Alcántara. En el primer trimestre de 2025, FormulaTV confirmaba la información adelantada por Merca2 sobre el desarrollo de un largometraje que continuaría la historia familiar, aunque el proyecto no volvió a trascender. Ahora, todo indica que aquella idea de una película se habría reconducido hacia este doble episodio especial que, previsiblemente, podría ver la luz este otoño en La 1.