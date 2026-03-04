Por Redacción |

La muerte de Fernando Ónega ha sacudido al mundo de la comunicación. El legendario referente ha fallecido a los 78 años de edad. La Casa de Galicia de Madrid ha abierto sus puertas el miércoles 4 de marzo para instalar la capilla ardiente del periodista, por donde han pasado numerosos rostros conocidos para dar el último adiós a Ónega y dar el pésame a la familia.

Su hija Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora, Sonsoles', ha acudido a primera hora de la mañana, muy emocionada y agradeciendo a los medios de comunicación desplazados allí por el apoyo y la comprensión. Más tarde, la reina Letizia Ortiz se presentaba también, dedicando unas dulces palabras al profesional que nos ha dejado. "Ha sido un profesor y un maestro para muchas generaciones de periodistas, un hombre que dignificó el oficio con su inteligencia", empezaba la también periodista.

Fernando Ónega acudió en noviembre de 2025 a 'Plano general' de TVE

"Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida. Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", decía Letizia Ortiz, haciendo referencia a la amistad que forjó con Sonsoles Ónega. A su vez, Ortiz ha aclarado la ausencia de Felipe VI.

Letizia Ortiz ha arropado a Sonsoles Ónega en otros momentos importantes de su vida

Un maestro

, donde mucha personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperando con mucho cariño y con muchas ganas", explicaba la comunicadora, acompañada por Marta Carazo , la nueva jefa de la Secretaría de la Reina.

"Tiene sentido venir a honrar a Fernando porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre. Y segundo porque es también una manera de reconocer una profesión: el periodismo. Un medio: la radio. Y a un profesional artesano que es Fernando Ónega. Descanse ya tranquilo Fernando Ónega", terminaba la reina Letizia Ortiz.