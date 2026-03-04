FormulaTV
UN APOYO IMPORTANTE

La reina Letizia Ortiz, en la despedida de Fernando Ónega: "Vengo a dar un abrazo a mi amiga"

Una emocionada reina consorte ha acudido a la capilla ardiente del periodista para mostrar su apoyo a Sonsoles Ónega.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 4 Marzo 2026 14:00 (hace 5 horas)

La muerte de Fernando Ónega ha sacudido al mundo de la comunicación. El legendario referente ha fallecido a los 78 años de edad. La Casa de Galicia de Madrid ha abierto sus puertas el miércoles 4 de marzo para instalar la capilla ardiente del periodista, por donde han pasado numerosos rostros conocidos para dar el último adiós a Ónega y dar el pésame a la familia.

Su hija Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora, Sonsoles', ha acudido a primera hora de la mañana, muy emocionada y agradeciendo a los medios de comunicación desplazados allí por el apoyo y la comprensión. Más tarde, la reina Letizia Ortiz se presentaba también, dedicando unas dulces palabras al profesional que nos ha dejado. "Ha sido un profesor y un maestro para muchas generaciones de periodistas, un hombre que dignificó el oficio con su inteligencia", empezaba la también periodista.

Fernando Ónega acudió en noviembre de 2025 a &#39;Plano general&#39; de TVE
"Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida. Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", decía Letizia Ortiz, haciendo referencia a la amistad que forjó con Sonsoles Ónega. A su vez, Ortiz ha aclarado la ausencia de Felipe VI.

"El rey está entrando ahora mismo en un centro ASPACE, en Sevilla, donde mucha personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperando con mucho cariño y con muchas ganas", explicaba la comunicadora, acompañada por Marta Carazo, la nueva jefa de la Secretaría de la Reina.

Letizia Ortiz ha arropado a Sonsoles Ónega en otros momentos importantes de su vida
Letizia Ortiz ha arropado a Sonsoles Ónega en otros momentos importantes de su vida

Un maestro

"Tiene sentido venir a honrar a Fernando porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre. Y segundo porque es también una manera de reconocer una profesión: el periodismo. Un medio: la radio. Y a un profesional artesano que es Fernando Ónega. Descanse ya tranquilo Fernando Ónega", terminaba la reina Letizia Ortiz.

