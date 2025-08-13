FormulaTV
La relación sorpresa de Miri Pérez-Cabrero con Froilán antes de viajar a 'Supervivientes All Stars'

El hijo de la infanta Elena y la influencer han sido captados disfrutando de una comida en un chiringuito de Ibiza.

Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 13 Agosto 2025 13:23 (hace 4 horas)

Miri Pérez-Cabrero está disfrutando de las pocas semanas que le quedan de vacaciones antes de poner rumbo a Honduras con 'Supervivientes All Stars 2', que empezará el 4 de septiembre. La influencer y exconcursante de 'MasterChef' ha aprovechado el verano para viajar hasta Ibiza, uno de los destinos más habituales de las celebrities en esta época del año.

Además de ella, también ha acudido a la isla para disfrutar de su ambiente y sus paisajes Froilán. El hijo de la infanta Elena y nieto del rey Juan Carlos I se mudó hace aproximadamente dos años y medio a Abu Dabi por motivos laborales, donde se encarga de diversas tareas de marketing, relaciones públicas y logística en una multinacional.

Sin embargo, a pesar de este cambio drástico que dio el joven en su vida al mudarse de país y alejarse del foco mediático, sí que se deja ver de vez en cuando por España, sobre todo en épocas especiales. De hecho, en el mes de julio estuvo en Madrid, acudiendo como invitado a una boda y celebrando su cumpleaños.

La sorpresa ha saltado cuando ambos, de manera inesperada, han sido captados por la revista Semana compartiendo un afectuoso abrazo y más acercamientos cariñosos en La Escollera, uno de los restaurantes más codiciados de Ibiza, situado en Ses Salines. Según se ha podido ver en el reportaje fotográfico de la revista, los dos tienen una gran complicidad fruto de una relación que llevaría pasando más tiempo.

Sus relaciones anteriores

En el mes de junio saltaban los rumores de ruptura entre Froilán y la influencer Belén Perea. Estos rumores los corroboraba el propio hijo de la infanta Elena tras unas declaraciones al programa 'Fiesta' en las que le afirmaba al reportero que "tú sabes mejor que yo donde está Belén Perea". Tras esto, se confirmaba su soltería.

Por su parte, Miri Pérez-Cabrero también ha tenido algunas relaciones públicas. Entre sus historias de amor más destacadas están Jorge Brazález, con quien compartió edición en 'MasterChef', y Pablo Salazar, con quien aún estaba saliendo cuando concursó en 'Supervivientes 2024'. Tras estos romances fallidos de ambos con otras personas, esta quedada veraniega podría apuntar a un nuevo intento en el amor, pero esta vez juntos.

