La mañana del miércoles 9 de febrero, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la veterana actriz Alicia Hermida, a los 89 años de edad, en la residencia en la que vivía junto a su marido, el también actor Jaime Losada. Una pérdida que enseguida despertó numerosos comentarios en redes, tanto de aquellos que habían disfrutado de su larga trayectoria profesional, como de famosos y compañeros de profesión como Aitana Sánchez-Gijón, Antonio Banderas o Fran Perea, entre los que destacaban especialmente miembros del reparto de la serie 'Cuéntame cómo pasó', con los que la madrileña trabajó desde el inicio de la ficción hasta 2013.

Algunos de los actores de 'Cuéntame' junto a Alicia Hermida

"Descansa maestra. Un privilegio conocerte en la verdad", compartía Imanol Arias en su cuenta de Instagram, con una imagen de su compañera, al igual que hacía Ana Duato, en un par de stories en los que se mostraba muy agradecida con Hermida. "Gracias por todo, Ali. Descansa en paz. Te quiero", escribía por su parte Ricardo Gómez, en Twitter. Tanto Irene Visedo como Lluvia Rojo también se pronunciaron a través de la misma red social: la primera, en un story, deseaba un "buen viaje, maestra" y se mostraba agradecida "por tanto", mientras la segunda publicaba una imagen junto a Hermida tan agradecida con ella como sus compañeros.

Más extenso fue Manolo Cal, quien además de desear un "descansa en paz, maestra" y mostrarse agradecido "por enseñarnos tanto", apuntó que "ya estás ahí arriba con mi madre, con Roberto, con Pepe, con Quique, con Tony y muchos otros compañeros y compañeras que nos han ido dejando. No te olvidaremos". Santi Crespo también se pronunció a través de un story en el que mostraba a una Hermida sonriente, acompañándolo a él, a Gómez y Manuel Dios en su niñez, en pleno arranque de 'Cuéntame', junto a las palabras "descansa en paz, Alicia, gracias por tu generosidad y cariño". Silvia Espigado fue otra de las intérpretes de la serie que se pronunció en Instagram, al igual que otros compañeros como Rosario Pardo o Pere Ponce: "te has ido Alicia, querida, pero siempre estarás entre nosotros y en nuestros corazones. Tú, que nos enseñaste tantas cosas y siempre con esa maravillosa sonrisa".

Gracias por todo, Ali. Descansa en paz. Te quiero. https://t.co/oxSSy4EERq — Ricardo Gómez (@ricardogomez10) February 9, 2022

"Yo lo pasé muy bien, fuimos muy amigas, dentro y fuera. Yo creo que Alicia Hermida fue un puntal de la serie" ?



Hemos hablado con María Galiana sobre Alicia Hermida, el tiempo que pasaron juntas, su papel de Valentina y su desconocido rol de coach de la serie#CuéntameArchivo pic.twitter.com/5cbfwtHOCp — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) February 9, 2022

Hoy nos deja una grande de la interpretación de nuestro país. DEP #AliciaHermida pic.twitter.com/qs6gmL6yAW — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 9, 2022

No voy a poner una foto contigo, a ver podría, tengo muchas. Sobre todo en mi memoria. Gracias por lo que me enseñaste. Conservo tus piedras, siempre las llevo conmigo, y también la cicatriz de mi ceja, esa que me hice contigo en el escenario de Mérida. Te beso. #AliciaHermida pic.twitter.com/QbkcBGuxGQ — Fran Perea ???????? (@frnperea) February 9, 2022

"Fuiste mi gran maestra"

Al igual que sus compañeros, Elena Rivera también quiso destacar el papel de Hermida como "gran maestra" de la profesión, "la primera que me cogió de la mano cuando entré siendo una niña en 'Cuéntame' y me llevó por un camino lleno de aprendizaje y disciplina", al igual que también le tomó de la mano "años después cuando me subí por primera vez a un escenario y me demostró que el teatro es el amor más bonito que una persona puede encontrar". "Me seguirás cogiendo de la mano en cada proyecto nuevo que comience porque siempre, siempre, te llevo conmigo", compartió la actriz, celebrando "el privilegio que fue compartir contigo tantos años de profesión a tu lado".

En cuanto a la inseparable compañera de Hermida en la serie, al veterana María Galiana, ausente en redes sociales, se pronunció en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de la serie, en el que recalcó, de nuevo, el papel de maestra que había dado en la serie, donde "empezó el rodaje pegada al director". "Creo que los tres niños, tanto Ricardo Gómez, como Santi Crespo como Manu Dios, le deben lo que saben de actores. Por supuesto, tenían la facilidad de la interpretación, pero ella hizo de ellos unos actores", opinó la intérprete, quien confesó que, junto a Hermida, "yo me lo pasé muy bien, porque fuimos muy amigas, fuera y dentro del rodaje". "Creo que Alicia fue un puntal de la serie todos esos años que estuvo aquí, con nosotros", concluía Galiana.